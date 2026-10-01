Zidane recuerda su cabezazo a Materazzi: "Son cosas que pasan en tu carrera. No estoy orgulloso de lo que hice"

En la víspera del partido entre Francia e Italia, correspondiente a la UEFA Nations League, el actual seleccionador del conjunto galo ha hablado sobre la final del Mundial 2006 en donde fue expulsado con roja directa por agredir al central italiano con el que asegura que no ha charlado sobre la acción

Zinedine Zidane ha comenzado una nueva etapa en su carrera deportiva en la que es el encargado de entrenar a la selección de Francia con la que tiene el objetivo de ganar grandes torneos. El que fuera técnico del Real Madrid ha iniciado su andadura con dos victorias en el conjunto galo teniendo su primer test importante este viernes con un duelo frente a Italia correspondiente a la UEFA Nations League. Un encuentro que le trae recuerdos malos a Zidane ya que en la final del Mundial 2006 fue expulsado por un cabezazo a Materazzi del que ahora ha hablado.

Zidane recuerda el cabezazo a Materazzi en el Mundial 2006

Zinedine Zidane se ha alegrado por volver al Estadio de Saint-Denis en donde ganó el Mundial 1998 cuando era jugar de Francia. "Lo que hice en 1998. Pudimos organizar el Mundial y ganarlo contra Brasil fue increíble".

El entrenador de la selección francesa se ha mostrado entusiasmado por el partido contra Italia. "Es una enorme emoción. Estamos preparados para este tercer partido. Lo hemos preparado bien. Los jugadores, todos, han preparado el encuentro bien. Vamos a intentar ganar el primer partido ante nuestro público".

Zinedine Zidane ha recordado la final del Mundial 2006 que Francia perdió contra Italia. "El 2006 fue muy complicado para mí. Creo en lo que hago y en las cosas positivas de la vida. Estoy preparado para volver y para entrenar a la selección francesa. Tengo ganas de emplearme a fondo para esta selección y por mis jugadores".

A continuación, Zidane ha reflexionado sobre el cabezazo que le dio en el pecho a Materazzi y que provocó su expulsión durante la final. El entrenador de Francia ha dicho que no está orgulloso de esa acción. "No. Nada. Son cosas que pasan en tu carrera. No estoy orgulloso de lo que hice. Forman parte de una carrera. En una vida hacemos cosas que no son buenas. Ahora estamos en el presente y es en lo que me concentro ahora mismo". Por otro lado, ha aclarado que no ha hablado con Materazzi sobre el incidente. "No. No hablé con él".

Por otro lado, ha dicho que sus jugadores están preparados. "Sí, de todas maneras, los jugadores están preparados para este tercer partido contra un gran equipo. No es el mismo equipo que hace años igual que nosotros. Tendremos enfrente un equipo complicado. Perdió ante Bélgica y ganó contra Turquía de manera holgada. Nosotros debemos estar preparados y centrados para ganar el encuentro".

Por último, Zinedine Zidane ha analizado el malo momento por el que atraviesa la selección de Italia la cual no ha jugado los tres últimos Mundiales, siendo, por tanto, la ausencia más notable ya que ha ganado cuatro veces la Copa del Mundo. "Es verdad que ver a Italia eliminada de fases finales es raro, porque es una selección grande. Es extraño verles fuera de grandes competiciones. Debo saber lo que pasa realmente para emitir una opinión. Italia es un equipo capaz de hacer cosas increíbles. Mañana será un partido complicado".