Royston Drenthe, ex del Real Madrid: "No estaba listo para ser un profesional, pensé que era Dios, pero también me gustaba la fiesta"

El que fuera uno de los fichajes estrella del Real Madrid en la década de los 2000 se marchó sin cumplir las expectativas y cuesta abajo debido a su ajetreada vida fuera de los campos de fútbol

Royston Drenthe colgó las botas a finales del año 2023 después de una larga carrera marcada por su paso por el Real Madrid. El futbolista nacido en Rotterdam tuvo una precoz irrupción en la elite del fútbol neerlandés con el Feyenoord, lo que propició que el Real Madrid pagara 14 millones de euros por sus servicios con apenas 20 años.

El extremo holandés venía de hacer un grandísimo Europeo sub 21 en el que fue elegido mejor jugador del torneo, por lo su futuro como jugador del Real Madrid parecía asegurado. De hecho, debutó contra el Sevilla en el partido de vuelta de la Supercopa de España con un golazo que sin embrago no sirvió para levantar el título, pero le expectación con el nuevo fichaje no hizo más que agrandarse pero poco a poco el futbolista comenzó a apagarse hasta el punto de desaparecer de las alineaciones.

Hace tan solo unos años recordaba que su fichaje por el Real Madrid llegó a distorsionarle la realidad. "Era 2007 y tenía 20 años, estaba en lo más alto de mi carrera. Ahora, me doy cuenta que no estuve allí de manera correcta, cometí errores, la vida es corta y hay que ser profesional. Cuando tienes 20 años y nunca nadie te ha enseñado cómo actuar, se hace difícil aprender. No estaba listo para ser un profesional. Pensé que era Dios, pero también me gustaba la fiesta", reconocía en una entrevista a La Gazzetta dello Sport en 2022, poco antes de retirarse.

En aquella entrevista también recordó una anécdota, cuando estaba cedido por el Real Madrid al Hércules, y la Juventus de Turín quiso contratarle. "Mientras estuve cedido en el Hércules, dejaron de pagar sueldos en diciembre. Pero estaba jugando bien y la Juventus me quería. El Madrid dio luz verde, el Hércules, no. ¡El propietario quería un millón de euros y yo ni siquiera era su jugador! Por eso no fui al final", recordaba Drenthe.

En sus dos primeros temporadas como blanco llegó a jugar 54 partidos pero en la tercera ya apenas tuvo participación hasta el punto de tener que buscarse una salida. Así, se marchó cedido al Hércules y al Everton, para luego quedar liberado de su contrato y comenzar un largo deambular por Europa: Alania de rusia, Reading, Sheffield Wednesday, Erciyesspor, Baniyas, Xerxes, Sparta Rotterdam, Kozakken Boys, Racing Murcia, Real Murcia y Racing Mérida para volver al Kozakken Boys donde se retiró en noviembre de 2023.

Royston Drenthe, centrado en su recuperación tras sufrir un ictus

Royston Drenthe, exjugador del Real Madrid y una de las grandes promesas del fútbol neerlandés a finales de la década de 2000, atraviesa actualmente una etapa muy diferente a la que protagonizó durante su carrera deportiva.El exfutbolista neerlandés, de 39 años, permanece centrado en su recuperación después de sufrir un ictus en octubre de 2025 mientras participaba en la grabación del programa neerlandés 'Nog Eén Keer Fit', en el que varios exjugadores trataban de recuperar su condición física.

Desde entonces, Drenthe se encuentra inmerso en un proceso de rehabilitación. Según las últimas informaciones publicadas en Países Bajos, su recuperación continúa siendo complicada y todavía presenta dificultades para hablar y movilidad reducida en el brazo izquierdo.

Drenthe puso fin a su etapa como futbolista profesional después de pasar por numerosos clubes y países. Su carrera estuvo marcada por su explosión en el Feyenoord, su fichaje por el Real Madrid en 2007 y posteriores etapas en equipos como el Hércules, Everton, Reading, Sheffield Wednesday o Sparta de Rotterdam, además de diferentes experiencias en otros países.En los últimos años, el neerlandés había mantenido su vínculo con el fútbol y había aparecido en diferentes espacios televisivos. Ahora, sin embargo, su principal objetivo pasa por recuperar progresivamente su estado de salud y avanzar en su rehabilitación.