Drenthe desvela los secretos de sus fiestas por Madrid con Guti, Sneijder, Higuaín, Robinho...

Diego Capel rechazó dos veces al FC Barcelona para cumplir uno de sus sueños, que era triunfar con la camiseta del Sevilla FC, club con el que jugó 173 partidos y ganó una Copa con gol incluido en la final. Su segunda gran aspiración no la llegó a conseguir porque lo impidió Royston Drenthe, mejor jugador de la Eurocopa sub 21 de 2007. El carrilero zurdo neerlandés no encontró salida y el almeriense se quedó esperando hasta el último minuto del mercado estival de fichajes de 2010 antes de ver cómo se esfumaba su gran anhelo.

Lo explicó el propio Diego Capel en una entrevista para el portal de YouTube 'Ídolos', donde explicó cómo fue esa negociación con el club merengue, los motivos que le empujaron a salir años después del Sevilla FC y sus etapas posteriores en el Sporting de Portugal, el Genoa italiano, el Anderlecht belga o el Extremadura, con una suerte y un rendimiento dispar. Curiosamente, unos días después Drenthe ha completado la historia contándola desde el otro lado, el de los motivos por los que el Madrid buscaba desprenderse de él: su agitada vida extradeportiva.

"Estaba hecho con el Madrid. Lo tenía prácticamente cerrado. Me llamaron y me dijeron que si salía Drenthe, el Real Madrid me fichaba, pero por circunstancias no salió y me quedé sin cumplir ese sueño. Hablaba todas las semanas con Mijatovic, que entonces era el director deportivo. Me dijo que me seguían desde hacía mucho tiempo y que me querían fichar. Faltó nada para que se cerrase", explicó el de Albox, que también confirmó que pese a que el Sevilla FC no estaba muy por la labor de vender, ése no fue el problema: "Negociar con Del Nido no era fácil, pero la cosa era que necesitaban que saliese Drenthe para pagar mi traspaso y no lo consiguieron. Estuve esperando hasta el último día de mercado.

Royston Drenthe, que ha vuelto tras varios años retirado para jugar en el Racing Murcia a sus 34 años, ha concedido una entrevista al diario neerlandés Voetbal en la que ha repasado su estancia en el Real Madrid entre 2007 y 2012. Allí vivió muchos momentos, pero el que era considerado el mejor jugador joven del mundo se queda con las embriagadoras fiestas nocturnas junto a Sneijder, Guti, Higuaín...

"Durante mis vacaciones en Surinam -tras ser MVP del Europeo sub 21 de 2007- tuve todo tipo de llamadas de teléfono. Mijatovic, entonces director deportivo del Real Madrid, también me llamó; Joan Laporta, del Barça... y más presidentes cuyos nombres ya ni siquiera me acuerdo. José Mourinho también se puso en contacto con mi agente, Sigi Lens, y tenía un contrato de cinco años listo para mí en el Chelsea. Primero quiso ficharme y dejarme cedido en el Feyenoord durante un año antes de que llegara a Londres. Por mi parte, había decidido rápidamente que mi elección sería el Real Madrid, porque ellos me querían de inmediato", comentaba sobre su llegada al club blanco.

Una vez que llega a Madrid, las fiestas ganan la partida a su prometedora carrera: "He tenido tantas noches bonitas con Guti... A menudo estábamos juntos con Wesley Sneijder, Robinho y Gonzalo Higuaín. Wesley y yo éramos uña y carne y podíamos cruzar la línea roja de vez en cuando. Y había veces en las que Higuaín se apuntata. 'Tengo que quedar con Wesley y Roysthon', se decía. Y nos llamaba. A veces estábamos pasando una velada en casa y llamaba a Gonzalo: 'Amigo, vámonos por ahí'".

Drenthe desveló sus trucos de pillería para salir de casa sin ser vistos: "Abríamos la verja de la finca, poníamos el coche en punto muerto y lo empujábamos por la pendiente. Llegamos al final de la calle y, ya en la rotonda, encendíamos el motor para que antes nadie se diera cuenta. A la vuelta repetíamos. Apagábamos el motor y empujábamos el coche por la rampa. A continuación, volvíamos a casa por la parte de abajo y fingíamos que nos habíamos quedado toda la noche dormidos en el sofá. Nadie se daba cuenta de que realmente habíamos salido".