Mbappé entra en una convocatoria contra el Talavera en la que no están tres titulares

Xabi Alonso ha incluido al delantero francés para el duelo de Copa del Rey pero ha dejado fuera a jugadores como Courtois, Rüdiger y Fede Valverde, que lo han jugado todo esta temporada, sobre todo el belga y el uruguayo

El Real Madrid visita hoy al Talavera, en el encuentro correspondiente a la ronda de dieciseisavos de Copa del Rey. El conjunto blanco se estrena en la competición tras un final de año irregular, cuestionando de hecho la figura de Xabi Alonso en el banquillo. En este sentido, el técnico tolosarra, que volvió a hablar del Caso Negreira en la rueda de prensa previa, ha incluido en la convocatoria del choque de hoy a jugadores como Mbappé y Vinicius, pero también ha dejado fuera otros titulares como Courtois, Rüdiger, Fede Valverde, claves en el once inicial.

Asencio, baja de última hora en la lista de Xabi Alonso

Xabi Alonso ha ofrecido la convocatoria de los jugadores que se enfrentarán en el día de hoy al Talavera, en el que será el estreno en Copa del Rey del conjunto blanco: Lunin, Fran González, Javi Navarro, Carreras, Fran García, Huijsen, David Jiménez, Joan Martínez, Valdepeñas, Bellingham, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Cestero, Thiago, Vinicius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono. De esta manera, destacan las ausencia de teóricos titulares como Courtois, Rüdiger y Fede Valverde. Además, Asencio ha sido baja de última hora por un proceso febril, tal y como ha comunicado el propio club a través de sus perfiles oficiales. Por otro lado, se confirma que Camavinga, Carvajal, Militao, Trent, Mendy y Alaba siguen recuperándose de sus respectivas lesiones y no han podido recibir el alta médica y luz verde.

No obstante, una de las noticias más destacadas es la presencia de Endrick, que ha cerrado el acuerdo para firmar una cesión con el Olympique de Lyon hasta final de temporada. Por ello, el delantero brasileño puede tener su última oportunidad en el día de hoy para cambiar de equipo si el técnico tolosarra lo considera.En este contexto, Valdepeñas, que debutó con el primer equipo el pasado domingo ante el Alavés, vuelve a ser una opción para Xabi Alonso en el carril izquierdo. Sin embargo, la vuelta de Carreras y Fran García le pueden dejar sin tantos minutos como en el encuentro contra el conjunto de Coudet. No obstante, la presencia de canteranos podría ser una de las variantes en el once del Real Madrid, ya que están incluidos David Jiménez, Joan Martínez, Cestero y Thiago, además de los porteros Fran González y Javi Navarro, aunque se espera que Lunin sea el titular contra el Talavera.

Mbappé, sin descanso ni en la Copa del Rey

Mbappé es uno de los nombres de la convocatoria de Xabi Alonso, que fue preguntado en rueda de prensa por su titularidad en el día de hoy, ya que está a tres goles de igualar el mejor registro goleador de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid en un año natural: "No ha estado en las conversaciones ese tema. Siempre hemos estado pensando en el partido, en las mejores decisiones. Ya se verá en los próximos dos partidos". Por ello, queda estar pendiente de saber cómo gestiona el técnico los minutos de sus jugadores con más partidos esta temporada.