Iturralde González, muy claro con Xabi Alonso por el Caso Negreira: "En el extranjero pueden decir misa"

El exárbitro contestó al actual entrenador del Real Madrid por sus palabras, en la rueda de prensa previa al partido contra el Talavera, en relación al Caso Negreira y cómo se ve fuera de España

El Caso Negreira sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol, pero concretamente a Real Madrid y a Barcelona, con un Florentino Pérez tajante en la última Asamblea. En este sentido, Xabi Alonso fue muy claro en la rueda de prensa previa al partido contra el Talavera de la Reina, afirmando que en el extranjero llama la atención que aquí no haya habido consecuencia sobre ello. Por ello, Iturralde González, exárbitro, ha respondido al entrenador del conjunto blanco desvelando su opinión actual sobre este problema que rodea a este deporte.

Xabi Alonso, muy claro con el Caso Negreira

En este sentido, Xabi Alonso, que se fue satisfecho tras la victoria del Real Madrid ante el Alavés, volvió a dar su opinión sobre el Caso Negreira y cómo se ve en otros países esta situación que involucra al conjunto blanco y al Barcelona: “Hay de todo en todas las ligas. Como humanos, todos cometen errores. Pero aquí ha habido un caso que hay que investigarlo. Lo que ha sucedido aquí, en el extranjero sorprende muchísimo que no haya habido ninguna consecuencia ni responsabilidad. Por eso es muy importante que se sepa lo que ha pasado. No es normal, no se puede tomar con naturalidad. Es legítimo que cada uno defienda lo suyo en cuestiones de arbitraje. Nosotros hacemos eso”. Además, la entidad merengue viene de ganar al conjunto de Coudet con una acción que llamó la atención en la entidad, que fue el posible penalti de Tenaglia sobre Vinicius, que abandonó el estadio afirmando con un "madre mía", por esa acción donde no se señaló la pena máxima.

De esta manera, Iturralde González, exárbitro, respondió a Xabi Alonso en El Larguero de la Cadena SER: “Difiero de lo que dice . En el extranjero pueden decir lo que quieran, pueden decir misa. En España hay un sistema jurídico, que es el que nos hemos impuesto, en el que ya está judicializado el tema de Enríquez Negreira. Eso de que no pasa nada. Decir que no se ha hecho nada es demagógico. Lo que tenemos que respetar es al sistema jurídico que tenemos en este país. Hay muchísimas más causas, muchísimo más importantes que el fútbol". No obstante, la postura del Real Madrid en el Caso Negreira es muy tajante, con un Florentino Pérez que lo resaltó el pasado lunes como el “mayor escándalo de la historia del fútbol”, en una muestra más de la indignación por parte del conjunto blanco en esta situación. Sin embargo, Javier Tebas, presidente de LaLiga, no tardó en responder al directivo de la entidad merengue, cargando con dureza por sus palabras.

El CTA defiende a González Fuertes

Por otra parte, el Comité Técnico de Árbitros, tal y como avanzó Mundo Deportivo, hizo balance de la jugada anteriormente mencionada y que fue polémica en el Alavés - Real Madrid, con Tengalia y Vinicius como protagonistas. Sin embargo, el medio anteriormente citado apunta que el CTA respalda a González Fuertes, árbitro del VAR del duelo del pasado domingo en Mendizorroza, ya que lo defienden con el siguiente argumento, como ha explicado la fuente: “Esta acción entra en el ámbito de la interpretación ya que depende de la valoración de la intensidad del contacto. Al tratarse de una acción de interpretación, y no de un error claro y manifiesto, el VAR no debe intervenir".