Xabi Alonso y el caso Negreira: "En el extranjero sorprende muchísimo que no haya consecuencias"

El técnico analizó la polémica arbitral, el momento del equipo y el debut copero ante el Talavera

Xabi Alonso compareció en la previa del partido de Copa del Rey ante el Talavera y dejó varios mensajes de peso. El entrenador habló del momento de Rodrygo, del planteamiento ante un rival de menor categoría y, sobre todo, se pronunció con claridad sobre el caso Negreira, una cuestión que, según reconoció, genera una enorme sorpresa fuera de España.

Respeto máximo al Talavera en el debut copero

El técnico quiso dejar claro desde el primer momento que la Copa del Rey no admite relajaciones. “Siempre sabemos que la Copa es una competición especial. Da la oportunidad de enfrentarte a equipos como el Talavera, pero también es una competición en la que se dan grandes sorpresas”, explicó. Xabi insistió en que la preparación será la habitual, sin concesiones, y con el mismo respeto que en cualquier otro partido.

En esa línea, subrayó la importancia de la actitud. “Son días en los que hay que preparar el partido tácticamente, físicamente y mentalmente. Son condiciones diferentes a las que solemos tener y prepararlo con la actitud necesaria va a ser fundamental”, apuntó, dejando claro que no quiere sustos.

Xabi Alonso y el ‘caso Negreira’: un mensaje contundente

Uno de los momentos más destacados de la rueda de prensa llegó al hablar del caso Negreira. Xabi fue claro y se alineó con la postura del club. “Compartimos la postura del club y del presidente. Lo más importante es que, por el bien del fútbol, se sepa la verdad de qué es lo que ha habido”, afirmó.

El entrenador fue más allá al referirse a la percepción internacional del caso. “Lo que ha sucedido aquí, en el extranjero sorprende muchísimo que no haya habido ninguna consecuencia ni responsabilidad. Por eso es muy importante que se sepa lo que ha pasado. No es normal, no se puede tomar con naturalidad”, sentenció, sin querer entrar en debates sobre títulos pasados.

Rodrygo, Mbappé y la gestión del vestuario

Xabi también valoró el buen momento de Rodrygo, que encadena dos partidos consecutivos marcando. “Rodry ha sido una muy buena noticia, no solo por los goles, sino por el rol que está jugando. Nos está dando equilibrio defensivo y, si además se completa con goles, mejor”, explicó.

Sobre Mbappé y la gestión de los récords, fue pragmático. “Siempre hemos pensado en las mejores decisiones para que salga el mejor equipo para cada partido”, afirmó, sin personalizar en cifras ni marcas individuales.

Cantera, adaptación y comunicación con el club

El técnico también se refirió al debut de Valdepeñas y a su filosofía con la cantera. “Yo no tengo guiones ni límites, es el campo el que te da y el que te quita. Si hay jugadores que merecen jugar, tendrán oportunidades”, aseguró, mostrando su predisposición a seguir apostando por jóvenes.

Por último, Xabi reconoció su evolución desde que llegó. “El Xabi que llegó en junio no es el mismo que el de ahora. He aprendido cosas y he tenido que ajustar otras. Es normal, vamos evolucionando”, concluyó, reafirmando su compromiso con el proyecto.