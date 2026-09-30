Javi Casquero, 50 años: "Cucurella es un jugador muy fiable, pero lleva jugando en desventaja en el lateral izquierdo desde que fichó por el Madrid"

El exjugador de Sevilla o Getafe, entre otros clubes, defiende al lateral de la selección de las críticas cuando defiende la camiseta del Real Madrid

La selección española está ejerciendo como campeona del mundo este parón de selecciones, con una victoria de enjundia en Wembley ante Inglaterra (2-3) y una goleada en Sevilla ante Croacia (4-1). En ambos encuentros fue titular Cucurella. Y es que el lateral izquierdo catalán es indispensable para Luis de la Fuente, rayando a un nivel superlativo cuando se pone la camiseta de la Selección, algo que no le sucede cuando defiende los colores del Real Madrid.

De hecho, no hay que olvidar que Marc Cucurella es uno de los seis españoles nominados al Balón de Oro junto a Lamine Yamal, Fabián Ruiz, Pau Cubarsí y Ferrán Torres. "Habría que dar mucho más reconocimiento a todos los futbolistas españoles, la historia le debe más Balones de Oro al fútbol español, porque verdaderamente son los mejores del mundo. Ya es hora de que los reconozcamos y pongamos en valor a nuestros futbolistas, porque tienen talento y todo para ser nominados y ser elegidos Balón de Oro", defendió Luis de la Fuente tras la goleada ante Croacia.

El rendimiento del ex del Chelsea en el conjunto blanco está generando dudas este comienzo de temporada. Son muchos quienes han cuestionado sus actuaciones con el equipo de Mourinho, aunque también hay quien resta culpabilidad al propio futbolista y explica su bajo rendimiento por el trabajo del resto de compañeros.

No son pocos los que tienen esta corriente de pensamiento; uno de ellos el exfutbolista Santi Cañizares. En la misma línea está Javi Casquero, quien considera injustas las críticas excesivas a Cucurella. "Se ve superado continuamente en todos los partidos porque le hacen dos o tres contra uno", argumentó en Radio Marca el exjugador de Sevilla o Getafe, entre otros clubes.

"Yo no sé cuál es el nivel de confianza ahora mismo del chico en situaciones límite en las que tiene que estar concentrado en acciones individuales", añadió Casquero.

Según el exfutbolista, no hay que esconder que Cucurella ha cometido errores en los primeros partidos de la temporada, pero hay que diferenciar entre perder duelos individuales y tener que defender de manera habitual inferioridades numéricas en tu banda, siendo esta la situación que Casquero asegura que está sufriendo el lateral madridista.

"Tampoco pienso que Bukayo Saka le volviera loco. Son dos jugadas clave en las que llegan dos goles de la selección inglesa, pero más allá de eso vive de su concentración y de ese rendimiento excelso siempre" dijo Casquero sobre el partido de Cucurella ante Inglaterra, manteniendo su fe en él. "Confío en que no va a suceder más. Yo creo que en eso él es muy bueno", concluyó.