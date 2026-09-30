Lolo Rosano conoce muy bien a Alexis Ciria y no tiene dudas: "Tiene algo diferente y no se va a asustar si le dan la oportunidad en el Real Madrid"

El que fuese entrenador del Sevilla FC propició el salto del hoy canterano blanco al Juvenil A nervionense cuando aún era cadete, augurándole un gran futuro en el conjunto madridista y desgranando sus principales cualidades en su entrevista con ESTADIO Deportivo

Lleva poco más de ocho meses en el Real Madrid, pero Alexis Ciria está quemando etapas a una velocidad de vértigo, la misma que despliega sobre la hierba entre regates, su mejor arma. Firmado el pasado mes de enero procedente del Sevilla FC, donde había alternado con el primer y el segundo filial, el extremo de 18 años debutó con gol en el Juvenil A, vio puerta en su segundo encuentro con el Real Madrid C y en el Castilla se estrenó con asistencia y volvió a 'mojar' en su segundo choque, para acabar el curso con tres tantos en 11 citas. Sin olvidar su salto a la selección española sub 19, con dos dianas en otros dos partidos, y su contribución en la conquista de la Youth League, la segunda en las vitrinas de la 'casa blanca'.

Ante tal irrupción, fue uno de los canteranos llamados a filas por José Mourinho en pretemporada. Y el pacense no se arrugó: gol ante la Fiorentina y asistencia frente al Ferencváros. Incluso, el portugués lo tuvo sentado en el banquillo en las tres primeras jornadas de LaLiga. Pero, de momento, su sitio está a las órdenes de Julián López de Lerma en el primer filial madridista, con el que por ahora solo ha sido titular en uno de sus cuatro encuentros. Un pequeño receso en una carrera destinada a alcanzar la élite desde bien pequeño. Así lo veía y lo disfruta ahora desde la distancia Lolo Rosano, que pasó durante ocho temporadas como técnico por la cantera sevillista y conoce de primera mano de lo que es capaz el extremeño, desgranando en una entrevista con ESTADIO Deportivo cómo ha sido la evolución del nuevo fenómeno madridista y exponiendo su conocimiento sobre los métodos de cantera y los pasos a dar con este tipo de futbolistas.

- ¿Se adelanta a veces demasiado la edad con la que los futbolistas llegan a la élite o es algo normal hoy día?

- Eso no se busca, eso lo encuentras. Al final, eso te lo va a demandar el futbolista que tengas en ese momento. Ahora estamos viendo gente que está jugando en el Sevilla Atlético con edad juvenil, pero que llevan demandándolo desde hace mucho tiempo, como Nico Guillén o Lóciga. En mi tiempo, Carlos Álvarez y Juanlu eran jugadores que te obligaban a propiciar ese salto, porque tenían un nivel superior, también en cuanto a madurez, y te demandaban eso, que les va a ayudar en su formación. Si se saltan un paso, creo que es bueno para todos, para el club y para el futbolista.

- Pero también hay jugadores que destacan mucho en juveniles y luego no han conseguido dar ese paso.

- Sí, hay muchísimos jugadores que en categorías inferiores apuntaban muy altos y ahora mismo no están en la élite. Siempre digo que cuando hay un chico que destaca con 12, 13 o 14 años, decir que va a ser futbolista es muy arriesgado. Al final somos personas, la vida y el fútbol son muy cambiantes y los rendimientos van cambiando. Sí que es verdad que hay muchos jugadores que desde pequeño apuntan, pero por desgracia todos no llegan. Hay muchísimos casos en todas las canteras de chicos que en edades tempranas han destacado y luego a niveles ya más exigentes no han dado el nivel.

- Quien sí parece que está cerca de dar ese salto definitivo es Alexis Ciria.

- Alexis es uno de esos jugadores que desde muy pequeño ha destacado por su calidad, por su carácter y lo está demostrando en un club como el Real Madrid, al que le ha venido muy bien su paso por el Sevilla, porque es un club exigente, que también te enseña a competir y a ganar en todos los escenarios. Se está adaptando bien, está rindiendo bien y está teniendo la oportunidad de participar en los entrenamientos del primer equipo, que eso para un jugador joven es muy importante. Es un futbolista que apuntaba desde pequeño y está en el camino para ser jugador de élite.

- ¿Son palabras mayores jugar en un Real Madrid o crees que realmente lo puede conseguir?

- Una cosa buena que tiene es que no se va a asustar. Son jugadores, como Nico Guillén o Carlos Álvarez, con una personalidad muy diferente, que juegan igual ante mil personas que en campos llenos. Es verdad que estamos hablando de palabras mayores, que es el Real Madrid y todavía lo veo muy pronto para que él pueda ser protagonista en el primer equipo. Pero sé que si algún día le llega la oportunidad va a tener personalidad para pedirla, para quererla y para hacer lo que hace, regatear, pararla, jugársela…. Porque son jugadores que no tienen esa vergüenza.

- ¿Cómo era cuando lo entrenabas?

- Él todavía estaba en categoría cadete y yo entrenaba al División de Honor Juvenil. Era un jugador que ya demandaba algo más. Fue pasado el mes de enero, cuando ya él cumplió 16 años y firmó su contrato profesional, cuando pudo empezar a entrenar con nosotros por las mañanas. Pero ya lo demandaba de antes. Desde el primer día no se vio a un jugador cadete, se vio un jugador con carácter, con muchísima personalidad, un jugador diferente. Incluso ese año terminó jugando con nosotros en algunos partidos como titular. Recuerdo el partido ante el Cádiz, en El Rosal, que jugó titular e hizo un partidazo, no se notaba que era cadete. Su carácter y su calidad le hacían poder competir en una categoría mucho más arriba.

- Aparte de tener las cualidades futbolísticas, ¿cuánto de importante es la parte mental para alcanzar la élite?

- Ser futbolista en este mundo que nos movemos ahora mismo es muy complicado. Al final no solo llega el que tiene talento y carácter. Tienes que tener un entorno que te ayude y unos hábitos en general que también te ayuden. ¿Por qué? Porque el fútbol es muy exigente y te va a exigir estar siempre preparado para dar un rendimiento óptimo y eso depende de muchos factores. En el tema psicológico, el futbolista durante la temporada va pasando por picos de buen rendimiento y otros de un rendimiento no tan bueno, y eso también tiene que saber gestionarlo. Ahora muchos futbolistas tienen herramientas que antes no se tenían. Hoy día muchos futbolistas de élite tienen su propio psicólogo personal, aparte de los que les proporciona el club. Y eso es algo super importante. Creo que esos pequeños detalles y esas pequeñas diferencias de un futbolista a otro te ayudan a llegar y a mantenerte.

- ¿Qué es lo que más destacarías de Alexis Ciria?

- A mí, sobre todo, lo que me gusta de Alexis es que es poco previsible. En cualquier jugada aislada cuando el partido está cerrado, él es capaz de resolverlo. Estamos viendo sus últimas actuaciones con el Real Madrid Castilla o con el Juvenil en la Youth League, que también he visto muchos partidos de él, y es el típico futbolista que tiene la capacidad de abrir un partido en dos acciones. Yo creo que eso es muy difícil de encontrar ahora mismo porque nos fuimos a una orientación de fútbol de toque, de conservación, y perdimos un poco ese otro fútbol descarado. Yo creo que Alexis tiene ese aspecto de la calle, que te encara, que te la pisa, que es pícaro, que huele la sangre y sabe dónde tiene que hacer daño al rival. Yo creo que eso es muy difícil tenerlo ahora mismo, en el fútbol en el que nos movemos, y él lo tiene.

- ¿Y en qué crees que debe mejorar?

- Pues también hay muchas cosas, pero tiene mucho tiempo por delante, es muy joven. Al final un chico con 18 años y verse en el Real Madrid... Tiene que mejorar muchísimo en el aspecto muscular, en el tema táctico, en el tema disciplinario…. No estoy diciendo que sea indisciplinado, pero el pensamiento de un chico con 18 años funciona muy diferente al de un futbolista cuando tiene 25 o 28. Tiene que seguir mejorando, pero sin obsesionarse. Creo que va a ir mejorando poco a poco porque la vida y el fútbol se lo va a exigir si quiere estar en la elite al máximo nivel.

- ¿Entiendes el enfado del Sevilla FC por perder a un jugador de su nivel por una pequeña compensación económica?

- Totalmente. Al final son futbolistas que tú crías, que lo nutres, lo haces crecer y luego en la etapa más importante, lo pierdes. Pero hay que ser un poco también consecuentes con todo. El grande se come el pequeño, el pequeño se come el más pequeño… Al final, Alexis venía del Fecha Negra, como Tomás Méndez, otro gran valor de esa quinta, venía del Recre, y el Recre se lo quitaría al Punta Umbría... Lo que sí creo es que debería haber una norma que respetase mucho más a los clubes, tanto a los más pequeños como a los medianos, para que esa supervivencia sea mucho más fácil. Si Alexis se tiene que ir a Real Madrid, creo que el Sevilla debería haber recibido mucho más de lo que ha recibido y el Fecha Negra también, porque al final ellos sobreviven de eso. Pero es algo en lo que el club poco puede hacer. Si tienes un contrato, una cláusula, la pagan y se lo llevan… Solo puedes intentar convencerlo de otra manera, a nivel sentimental, pero si al final tampoco llegas así..