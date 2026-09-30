El año negro de Raúl Asencio no tiene fin: otro golpe, al quirófano y adiós hasta 2027

El central del Real Madrid será operado de una fractura por estrés en la tibia derecha y afronta una nueva etapa de recuperación que podría prolongarse hasta comienzos de enero

Raúl Asencio tendrá que pasar por el quirófano y no estará disponible hasta 2027.Imago

Raúl Asencio atraviesa uno de los momentos más complicados de su todavía corta carrera. El central canario tendrá que pasar este jueves por el quirófano después de que el Real Madrid haya confirmado que sufre una fractura por estrés en la tibia de la pierna derecha.

Se trata de un nuevo contratiempo que vuelve a frenar la trayectoria del defensa cuando todavía no había podido disputar ni un solo minuto oficial esta temporada y que prolonga una racha especialmente negativa que se extiende todo el 2026, un año marcado por los problemas físicos y diferentes episodios personales que le han situado en el foco de distintas polémicas.

De vuelta al quirófano tras una lesión que arrastra

El Real Madrid confirmó la intervención mediante un escueto comunicado: "Nuestro jugador Raúl Asencio será sometido mañana a una intervención quirúrgica a causa de una fractura por estrés en la tibia de la pierna derecha".

La decisión se tomó después de analizar la evolución del problema entre los servicios médicos, el cuerpo técnico y el propio futbolista. El tratamiento conservador no ha permitido solucionar definitivamente unas molestias que Asencio viene arrastrando desde la pasada temporada.

La previsión apunta ahora a un periodo de baja de entre dos y tres meses, por lo que no se espera volver a verle sobre el césped hasta comienzos de 2027, si no surgen más contratiempos. Esta ausencia resulta especialmente inoportuna para José Mourinho, que pierde otra alternativa para una defensa que ya está muy condicionada por las lesiones.

Sin debutar esta temporada

El infortunio llega cuando Asencio acababa de volver a entrar en los planes del primer equipo. El pasado 30 de julio sufrió una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha que le mantuvo apartado de las convocatorias hasta el 12 de septiembre, cuando regresó a la lista para el encuentro frente al Rayo Vallecano.

Desde entonces se había sentado en el banquillo en los tres últimos compromisos del conjunto madridista, aunque Mourinho todavía no había recurrido a él. El parón internacional le ofrecía una oportunidad para trabajar en Valdebebas con los pocos futbolistas que permanecían en la capital.

De hecho, Asencio apareció el lunes en las imágenes del entrenamiento a puerta cerrada difundidas por el club. Sin embargo, desapareció de las sesiones del martes y el miércoles, una ausencia que finalmente ha quedado explicada con el anuncio de su intervención.

Un 2026 especialmente complicado

La lesión supone otro capítulo de un año que se está torciendo para el canterano. Los problemas físicos han condicionado su continuidad y, mientras permanecía apartado por su anterior lesión, también tuvo que afrontar diferentes episodios fuera de los terrenos de juego.

Durante ese periodo de inactividad deportiva trascendió que había sido condenado por conducir en Gran Canaria superando el límite de alcohol permitido. Paralelamente, fue absuelto en el procedimiento relacionado con un vídeo de contenido sexual grabado y difundido junto a otros exjugadores de las categorías inferiores del Real Madrid.

Todo ello convirtió sus últimos meses en una etapa especialmente complicada, con el futbolista sometido a una importante exposición mediática justo cuando buscaba consolidarse en la primera plantilla como jugador de pleno derecho.

Mourinho pierde otra pieza en defensa

La operación deja a Mourinho todavía más limitado en el eje de la zaga. Asencio se suma a una enfermería en la que también permanecen Ibrahima Konaté y Éder Militao, dos futbolistas que tampoco están disponibles actualmente, aunque el brasileño encara ya la recta final de su recuperación.

La intervención de Asencio complica cualquier cambio de aires relacionado con su futuro inmediato. Asencio estuvo durante el verano en el escaparate de posibles salidas como moneda de cambio de otros fichajes, en un contexto en el que el Real Madrid contemplaba incorporar otro central. Finalmente permaneció en la plantilla, pero esta nueva lesión puede modificar también cualquier planteamiento de cara al mercado de invierno.