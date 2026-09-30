El Real Madrid, pendiente de la renovación de Michael Olise con el Bayern

El extremo francés, que estuvo en el radar blanco el pasado verano, negocia una mejora salarial que podría incluir una cláusula de rescisión

Michael Olise sigue estando presente en la actualidad del Real Madrid. El extremo francés fue uno de los futbolistas que despertaron el interés del club blanco el pasado mercado de fichajes y su situación contractual vuelve a resultar especialmente relevante para la entidad madridista por el hecho de que puede renovar su contrato en breve.

El Bayern Múnich quiere blindar a una de sus grandes estrellas, pero el jugador ha puesto sobre la mesa una condición que puede mantener abierta la puerta a un futuro cambio de aires.

El futbolista, de 24 años, tiene contrato con el conjunto bávaro hasta 2029, y la intención de la entidad alemana es ampliar el vínculo hasta 2032. Las conversaciones definitivas están programadas para después del parón internacional, una negociación especialmente importante para determinar el futuro de uno de los extremos con mayor proyección del fútbol europeo. El francés ha aceptado negociar, pero quiere mantener una puerta abierta de salida. Y esa puerta es precisamente la que mantiene al Real Madrid pendiente de su situación.

El Bayern quiere convertirle en una estrella salarial

El club bávaro prepara una propuesta económica de primer nivel para convencer a Olise. La idea pasa por elevar sus emolumentos hasta situarlos en el escalón más alto de la plantilla, junto a Harry Kane y Jamal Musiala.

La oferta alcanzaría los 25 millones de euros netos por temporada, frente a los alrededor de 14 millones que percibe actualmente. Además, el Bayern estaría dispuesto a aplicar la mejora desde el próximo verano, un argumento con el que pretende demostrar al internacional francés el peso que quiere darle dentro de su proyecto.

La propuesta contempla una renovación hasta 2032, lo que supondría ampliar tres años el contrato que actualmente une a Olise con el gigante alemán. Sin embargo, existe un punto especialmente sensible que puede marcar las conversaciones.

Olise quiere una cláusula de rescisión

La principal exigencia que habría trasladado el entorno del futbolista es la inclusión de una cláusula de rescisión. El actual contrato de Olise no contempla una vía de salida de este tipo y el francés quiere tener garantizada la posibilidad de decidir sobre su futuro si llega una oferta que considere adecuada.

El Bayern no tendría inicialmente problema en negociar esa condición, aunque la cantidad sería elevada. Una cláusula situada alrededor de los 200 millones de euros no estaría fuera de los parámetros que se manejan en las conversaciones.

Este detalle resulta especialmente relevante para el Real Madrid. El club blanco ya siguió de cerca la situación del futbolista el pasado verano y, aunque el Bayern cerró la puerta a una salida, una renovación que incluya una cláusula de rescisión pondría una cantidad económica a estudiar a medio plazo.

El Real Madrid no le pierde de vista

Olise continúa, por tanto, en el radar madridista. No significa que exista una operación abierta ni que el jugador vaya a abandonar el Bayern, pero la condición que pretende introducir en su nuevo contrato puede convertirse en un elemento a seguir de cerca.

El internacional francés llegó al Bayern en julio de 2024 procedente del Crystal Palace a cambio de unos 53 millones de euros. Desde entonces, su evolución ha sido más que notable y se ha consolidado como un jugador diferencial del conjunto bávaro.

En la temporada 2025/2026 firmó 22 goles y 31 asistencias con el Bayern y su inicio del nuevo curso vuelve a demostrar que lo del año pasado no fue un rendimiento casual. No en vano, suma ya ocho tantos y cuatro asistencias entre todas las competiciones.

Un futbolista que sigue creciendo

Su momento de forma también ha tenido continuidad con Francia. Olise viene de protagonizar una actuación destacada ante Bélgica, donde marcó un gran gol que volvió a poner su nombre en el escaparate internacional.

Para el Real Madrid, su renovación será especialmente interesante ya que, si el Bayern consigue cerrar el nuevo contrato sin cláusula, el jugador quedará blindado hasta 2032; pero si finalmente acepta introducir una vía de salida, el club blanco y el resto de grandes europeos conocerán de antemano las condiciones económicas necesarias para intentar hacerse con el futbolista.