Joan Laporta vuelve a la carga: ﻿"Con el Madrid se han roto relaciones, comparecieron en el caso Negreira solo para alargar el caso y justificar a su televisión"

El presidente del FC Barcelona reconoció que ha limado asperezas con Miguel Ángel Gil Marín, que espera que Lamine Yamal o un culé gané el Balón de Oro y dejó clara su postura con el Real Madrid

Joan Laporta vuelve a la carga. El presidente del Fútbol Club Barcelona ha aprovechado su presencia en la asamblea de la European Footballs Clubs (EFC) que ha tenido lugar en Copenhague para lanzar un duro ataque al Real Madrid, con el que ahora mismo no hay relación alguna después de que el conjunto blanco desde que estallara el 'caso Negreira'.

"Lo que no podemos aceptar es que se falte a la verdad y cada vez que intervienen públicamente, pues se metan con el Barça. Nuestro departamento legal reacciona ante estas situaciones. Lo hacemos con todos los que nos han condenado antes de juzgarnos y han dicho cosas que no eran ciertas, y seguimos en la misma tónica. Yo lo que espero es que se rectifique y que esto se solvente. Con el Madrid ya sabéis que se han roto relaciones, ellos comparecieron en el caso Negreira, entendemos que solo para alargar el caso y justificar una actuación de su televisión y un discurso que tienen predeterminado. Y ahí es donde hay confrontación y la relación existente es cero", ha recordado Laporta en declaraciones a Mundo Deportivo, donde ha hablado de otras cuestiones.

Su reencuentro con Gil Marín tras el caso Julián Álvarez

"Hemos pensado, cuando nos vimos, que teníamos que continuar la buena relación que hay entre los dos clubes y la personal que tenemos. Yo lo aprecio mucho, él lo sabe, noto también su cariño y nos vimos y enseguida nos dimos un abrazo y creo que hemos limado asperezas y que hemos retomado la relación como debe ser. Y estoy muy satisfecho porque además es una persona que aprecio mucho".

Sus candidatos al Balón de Oro

"Ya sabéis que yo, como culé y como presidente del Barça, quiero que gane un jugador del Barça. Hay muchos que son candidatos y estamos muy orgullosos. Y si es Lamine Yamal, pues estaré muy feliz, porque hizo una gran temporada, está divirtiendo al mundo del fútbol constantemente con sus actuaciones. Ha empezado muy bien esta temporada también, sigue a un alto nivel. Es de esos jugadores que, como él mismo dice, divierte al espectador y ya veremos qué pasa el día 26, pero confiamos que se haga justicia y que gane un jugador del Barça. Y si es Lamine estaremos muy felices".

La vuelta de Raphinha y el riesgo de lesiones

"Aquí hay ahora preocupación por estas paradas, que casi son una pretemporada. Lo que refiere al fútbol de selección se ve con cierta preocupación porque es muy fácil que se produzcan lesiones, como así está siendo y desgraciadamente en el Barça, pues hemos sufrido ya una lesión parece ser que leve de Eric García y he tenido noticias de que han tenido que sustituyeron a Raphinha con Brasil porque notó unas molestias y veremos el alcance de esta lesión".