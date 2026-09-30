Raphinha, desconvocado, vuelve a Barcelona con un edema muscular y enciende las alarmas

El brasileño queda fuera del duelo de su selección frente a India después de las pruebas realizadas tras su sustitución ante Australia y será ahora revisado por los médicos azulgranas

Raphinha ya está de regreso a Barcelona. El delantero del FC Barcelona ha sido liberado por la selección de Brasil después de que las pruebas médicas realizadas tras el partido frente a Australia detectaran un pequeño edema muscular en la parte posterior de su muslo derecho.

No se trata, en principio, de una lesión de gravedad, pero la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha optado por no asumir riesgos y el futbolista queda fuera del amistoso contra India, previsto para este sábado 3 de octubre.

La decisión supone un alivio relativo para el Barça después de las alarmas que se encendieron el martes. Raphinha tuvo que ser sustituido al descanso del encuentro ante Australia, después de completar los primeros 45 minutos del primer amistoso de esta concentración. El atacante había sido uno de los grandes protagonistas del duelo hasta el momento, anotando un gol junto antes de terminar el primer tiempo, pero no pudo continuar tras el paso por los vestuarios.

Un edema que obliga a frenar

La CBF comunicó durante la madrugada que Raphinha había sido sometido a una prueba de imagen para determinar el alcance de las molestias. El resultado detectó un pequeño edema muscular en una zona especialmente sensible para el futbolista azulgrana. "El atleta Raphinha se sometió a una prueba de imagen este miércoles (30), la cual reveló un pequeño edema muscular en la parte posterior de su muslo derecho. Como medida de precaución y para favorecer su pronta recuperación, el jugador será excluido de la selección brasileña. No se convocará a ningún otro atleta para el partido amistoso contra India".

Brasil, por tanto, deja de contar con uno de sus principales delanteros para el segundo compromiso de esta concentración. El combinado dirigido por Carlo Ancelotti viajará a Calcuta para enfrentarse a India, pero Raphinha ya no formará parte de la expedición.

La medida se toma fundamentalmente por precaución. El diagnóstico conocido hasta ahora no apunta a una lesión muscular de gravedad, aunque el Barcelona quiere conocer de primera mano el estado del jugador antes de determinar los siguientes pasos.

El Barça, pendiente de su llegada para determinar tiempo de baja

La intención del futbolista es regresar cuanto antes a Barcelona para ponerse en manos de los servicios médicos del club. Una vez aterrice, Raphinha será sometido a nuevas pruebas para comprobar el alcance exacto del edema y establecer el tratamiento que debe seguir.

En el Barça existe cierta preocupación porque el brasileño es una herramienta fundamental de Hansi Flick. Además, el problema aparece en una zona que ya dio quebraderos de cabeza al extremo la pasada temporada. Precisamente por eso, en el club se recibió con alivio la decisión de Brasil de liberarlo. El riesgo de que Raphinha disputara otro partido con molestias desaparece y ahora la prioridad pasa a ser su recuperación.

El antecedente que explica la cautela

El problema genera una lógica preocupación. Raphinha arrastra antecedentes de lesiones musculares en el muslo. La pasada temporada sufrió varios problemas físicos en la misma zona y llegó a acumular más de 150 días de baja.

Uno de los episodios se produjo en septiembre de 2025 y le obligó a perderse el Clásico del Santiago Bernabéu, además de varios encuentros de LaLiga. Los problemas reaparecieron posteriormente y llegaron a impedirle participar en los cuartos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid.

Ese historial explica que tanto Brasil como el Barcelona hayan preferido extremar las precauciones. No existe, por ahora, un diagnóstico que invite a pensar en una baja prolongada, pero tampoco tiene sentido correr riesgos innecesarios con un futbolista que ya ha sufrido problemas musculares similares.

El siguiente paso será comprobar cómo responde la zona afectada y, sobre todo, si el edema desaparece sin mayores consecuencias. En el Barça prefieren esperar a las pruebas que se realicen a su llegada antes de establecer plazos. La tranquilidad inicial existe, pero también la máxima cautela con uno de los futbolistas más importantes del equipo.