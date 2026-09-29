Alerta en el Barça por Raphinha: sustituido con Brasil por molestias en el muslo

El atacante azulgrana no pudo completar el segundo amistoso de la 'Canarinha' ante Australia y fue reemplazado en el descanso por Endrick; la CBF confirma que sufrió molestias musculares en la pierna derecha y habrá que esperar para conocer el alcance exacto

Contratiempo de la peor calaña para el FC Barcelona desde el otro lado del mundo. Las alertas han saltado desde que ha trascendido que Raphinha ha tenido que abandonar antes de tiempo el partido que Brasil ha disputado ante Australia en Brisbane (2-4) después de sentir unas molestias en el muslo derecho. El futbolista azulgrana, titular y capitán de la 'Canarinha', no regresó al terreno de juego tras el descanso y fue sustituido por Endrick.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó posteriormente el motivo del cambio: "Debido a molestias en el muslo derecho, el delantero Raphinha fue sustituido en el descanso". Por el momento, no se han ofrecido más detalles sobre la naturaleza del problema ni sobre el tiempo que podría estar apartado de los terrenos de juego.

La preocupación en el Barça es alarmante. Raphinha es actualmente el máximo goleador del conjunto azulgrana y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El brasileño se ha convertido en una pieza fundamental para el equipo de Hansi Flick y cualquier problema físico supondría un contratiempo importante justo cuando su rendimiento estaba siendo especialmente destacado.

Marcó y fue de los mejores de Brasil

La sustitución llegó después de una primera parte en la que Raphinha estaba siendo uno de los futbolistas más destacados de la selección brasileña. El extremo actuó como falso '9' y fue precisamente el encargado de marcar el segundo tanto de su selección.

Lo hizo transformando un penalti cometido sobre Danilo, centrocampista del Botafogo, para colocar el 2-2 en el marcador en el minuto 45. Fue su primer gol con Brasil en la era de Carlo Ancelotti.

El atacante del Barça llevaba aproximadamente un año y medio sin marcar con la selección. Su anterior tanto con la 'Canarinha' se remontaba a marzo de 2025, cuando todavía Dorival Júnior estaba al frente del combinado nacional. En aquella ocasión también marcó desde el punto de penalti, en un encuentro de clasificación para el Mundial 2026 ante Colombia disputado en Brasilia.

Otro esfuerzo después de jugar 90 minutos

El problema físico llega después de una importante carga de minutos durante esta concentración. Raphinha disputó los 90 minutos del primer amistoso ante Australia, celebrado el pasado viernes y que terminó con empate 1-1.

De hecho, fue el único delantero brasileño que completó todo el encuentro. Apenas unos días después volvió a ser titular en el segundo duelo ante los australianos, aunque esta vez solo pudo participar durante la primera mitad.

La situación cobra todavía más relevancia por los antecedentes del futbolista. Las lesiones musculares ya condicionaron parte de su temporada pasada. Una dolencia sufrida en septiembre le obligó a perderse el Clásico del Bernabéu y otros cinco partidos de LaLiga. Además, los problemas físicos en el muslo volvieron a aparecer en el tramo final de la campaña y llegaron a impedirle disputar los cuartos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid, cuando su equipo cayó eliminado.

El Barça, pendiente de las pruebas

Brasil todavía tiene otro compromiso programado durante esta concentración. Tras el doble enfrentamiento ante Australia, Brasil viajará ahora a Calcuta para medirse a India el próximo sábado.

La gira por Oceanía está suponiendo, además, un enorme desgaste logístico para los internacionales brasileños, con un desplazamiento acumulado de alrededor de 34.000 kilómetros, prácticamente una vuelta al mundo.

De esta forma, y con el jugador al otro lado del planeta, el Barcelona ha activado las alarmas para conocer con exactitud el estado físico de su jugador, por lo que tendrá que estar especialmente pendiente de su evolución en las próximas horas, cuando se someta a las pruebas médicas que determinen el alcance de sus molestias. La prioridad será conocer si se trata únicamente de una medida de precaución o si existe una lesión muscular que pueda mantenerle fuera durante las próximas semanas.