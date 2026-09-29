Cesc y Barça, condenados a reencontrarse: desvelada la cláusula de su salida

Desde Italia aseguran que el técnico del Como tiene un as en la manga en caso de que llamen a su puerta varios de los clubes considerados especiales por el catalán, pudiendo salir por una cantidad simbólica

Cesc Fàbregas es sin duda uno de los entrenadores del momento. El catalán ha llevado al Como 1907 a la Champions League en apenas dos años entrenando en la elite del fútbol italiano lo que definitivamente lo ha puesto en el escaparate de entrenadores a nivel europeo.

El exfutbolista ya sonó para importantes clubes tanto en el verano de 2025 como en el de 2026 pero Cesc decidió seguir apostando por el proyecto del equipo italiano. De momento todavía tiene contrato por dos años más, hasta el 30 de junio de 2028, y la intención del catalán es la de poder cumplirlo, pues se siente muy valorado y agradecido hacia el Como.

Sin embargo, en ese mismo contrato hay una cláusula muy significativa por la cual su salida podría producirse a un bajo coste dependiendo de qué club llame a la puerta preguntando por sus servicios. Según apunta el periodista Gianluca Di Marzio, si clubes que formaron parte de su pasado como futbolista como pueden ser el Arsenal, el Chelsea o el FC Barcelona quisieran contratarle como entrenador, Cesc podría dejar Como por una cantidad simbólica siempre y cuando claro el de Arenys de Mar diera su visto bueno.

Flick y Cesc acaban contrato en 2028

Hasta la fecha Cesc Fàbregas ha preferido continuar con su labor en el Como 1907 pese al interés de clubes más importantes de la propia Serie A pero hay pruebas evidentes de que su futuro apunta al Camp Nou. Curiosamente, la finalización del contrato de Cesc en el Como coincide con el de Hansi Flick en el Barcelona, por lo que para muchos aficionados es imposible no atar cabos y viendo ya a su exjugador y excanterano como el sucesor natural del alemán en el banquillo azulgrana a partir de 2028.

Sobre todo también porque el propio Hansi Flick ya admitió tras renovar con el Barça que este apuntaba a ser su último contrato en el fútbol profesional y que podría dejar los banquillos tras salir del Barcelona.

Arsenal y Chelsea han sido otros clubes que le han marcado en su carrera, sobre todo los 'Gunners', en el que estuvo ocho años tras salir del Barcelona. Allí se convirtió en el líder del equipo de Arsène Wenger y es considerado uno de los mejores jugadores de su historia. Por lo que está claro que una llamada desde el Emirates Stadium también le haría cambiar de idea. Sin embargo, nada hace indicar que Mikel Arteta pueda salir del club el próximo verano, cuando acaba contrato, ya que lo más probable es que se produzca su renovación a lo largo de la presente temporada.

Situación parecida es que hay en Stamford Brigde. Como jugador 'blue' cuatro años y medio antes de marcharse al Mónaco, pero el Chelsea firmó este pasado verano a Xabi Alonso con un contrato de cuatro temporadas, hasta 2030, dejando claro que se quiere comenzar un nuevo proyecto en torno al técnico tolosarra, por lo que salvo catástrofe, la puerta de Stamford Brigde no se abrirá a corto plazo.

Cesc Fàbregas, de las grandes noches como jugador al banquillo del Como

Cesc Fàbregas comenzó su carrera como entrenador prácticamente nada más colgar las botas. Tras retirarse como futbolista en 2023, el exinternacional español decidió continuar vinculado al fútbol desde los banquillos y encontró en el Como italiano el escenario ideal para iniciar una nueva etapa profesional.

Su primera experiencia llegó en las categorías inferiores del Como, donde comenzó a trabajar con los equipos de formación. Sin embargo, su salto al primer equipo no tardó en producirse. En noviembre de 2023, tras la destitución de Moreno Longo, Fàbregas asumió de manera interina el cargo de entrenador del conjunto italiano.

Después de ese breve periodo, pasó a formar parte del cuerpo técnico como ayudante de Osian Roberts. Desde esa posición vivió el ascenso del Como a la Serie A al término de la temporada 2023-24, un logro que abrió la puerta a su nombramiento como entrenador principal.

En julio de 2024, el Como confirmó oficialmente a Fàbregas como técnico del primer equipo. De esta manera, el excentrocampista iniciaba su primera etapa estable al frente de un equipo profesional después de una carrera como jugador marcada por sus etapas en Arsenal, Barcelona, Chelsea y Mónaco.

Ya como entrenador principal, Cesc fue desarrollando una propuesta basada en el protagonismo con balón, el juego asociativo y la salida desde atrás, conceptos estrechamente relacionados con su experiencia como centrocampista.

Su progresión en el banquillo alcanzó un nuevo punto culminante durante la temporada 2025-26. El Como terminó cuarto en la Serie A y consiguió clasificarse para la Champions League por primera vez en su historia, situando a Cesc ante el mayor reto de su todavía corta carrera como entrenador.

En apenas unos años, el español pasó de debutar en los banquillos de la cantera del Como a dirigir al equipo en la máxima categoría italiana y alcanzar la competición europea. Su trayectoria como técnico todavía está en sus primeros años, pero su evolución ha sido rápida desde que decidió cambiar el terreno de juego por el área técnica.