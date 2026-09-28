El Barça retira la publicidad del Congo por el retraso de un pago de 10 millones de euros

Pese al evidente desencuentro, el club azulgrana afirma que el acuerdo sigue vigente y prevé recuperar el lema en las equipaciones y los soportes estáticos después del parón de selecciones

El FC Barcelona ha apartado de sus camisetas de entrenamiento y de algunos espacios publicitarios el lema 'RD Congo - Coeur de l'Afrique'. La decisión se produce cuando el club esperaba el pago de los 10 millones de euros previstos para esta temporada por el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC).

No existe, por el momento -y según la versión trasladada por la entidad azulgrana-, una ruptura del contrato. El Barça asegura que el acuerdo continúa en vigor y que el dinero debería recibirse en breve puesto que ya estaría ingresado. Por ello, se espera que la marca vuelva a aparecer de forma progresiva tras el parón internacional, tanto en la ropa de entrenamiento como en la publicidad estática.

Publicidad del Congo en las camisetas del Barça: una pausa temporal

El acuerdo, firmado en julio de 2025, abarca cuatro temporadas, hasta 2029. A cambio de lucir la marca congoleña y promocionar el país, el club percibiría unos 40 millones de euros, con variables que elevarían la cifra hasta alrededor de 44 millones. Así pues, el calendario contempla unos 10 millones por temporada.

La ausencia del distintivo llamó la atención porque el pacto preveía que los equipos profesionales lo llevaran en la parte posterior de las camisetas de entrenamiento. Según fuentes del club citadas por El Periódico, la retirada estuvo ligada a la espera de ese pago anual. Una vez recibido, la entidad blaugrana sostiene que se normalizará la presencia de la marca.

La colaboración se presentó como una iniciativa para impulsar el deporte, la educación y la cultura de paz en el país africano. El acuerdo también contempla una presencia de la RDC en el futuro Espai Barça, mediante un espacio dedicado a su cultura y tradición deportiva.

Un contrato de 44 millones bajo escrutinio

Este patrocinio ha recibido críticas desde que nació. Tras su oficialización, no fueron pocos los que se opusieron a este acuerdo con la República Democrática del Congo por el hecho de tratarse de un país marcado por el conflicto, la pobreza y una situación humanitaria dramática.

En mayo de 2026, ciudadanos congoleños presentaron una denuncia que señalaba presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales. La denuncia no fue admitida a trámite, pero los denunciantes cuestionaban que se destinaran recursos públicos a la promoción de un club extranjero y alegaban que el contrato se había cerrado sin licitación.

Desde el Barça sostienen que la denuncia se refiere a las comisiones entre intermediarios y que no implica al club.

El contexto también ha alimentado el debate. La liga congoleña interrumpió su temporada de 2025 antes de finalizarla por problemas de financiación, mientras que el país firmó acuerdos promocionales con otros clubes europeos, entre ellos el AC Milan y el Mónaco. Organizaciones y sectores de la sociedad civil congoleña han cuestionado la transparencia y la prioridad de estos desembolsos.

Aún así, el Barça asegura que el acuerdo sigue activo. La retirada de los distintivos solo marca una pausa en su visibilidad mientras se resuelve el cobro de esta temporada, por lo que la entidad prevé reponerlos en los próximos días.