El Barcelona, muy pendiente del estado de Raphinha en la Brasil de Ancelotti

El delantero jugó los 90 minutos del amistoso ante Australia, en el que asistió en el tanto de los cariocas. A la pentacampeona del mundo, dirigida por el ex técnico del Real Madrid, tiene aún dos amistosos más por delante con la posible consiguiente carga de partidos para el ariete culé

El Barcelona está encontrando esta temporada un auténtico filón de cara a portería con el gran rendimiento que está dando Raphinha. El delantero brasileño ya suma 14 goles entre LaLiga EA Sports y la Champioons League, siendo el mejor ejemplo del tsunami goleador de los de Hansi Flick.

Este buen momento de Raphinha le ha dado la titularidad en todos los encuentros que ha disputado hasta el momento el Barcelona, acumulando el delantero un total de 554 minutos en Liga, solo por detrás de los 581 de Lamine Yamal.

El parón de selecciones no afecta por igual a todos los equipos de LaLiga y el Barcelona es uno de esos conjuntos que reza todo lo que sabe cada vez que llega un periodo de este tipo. Con Eric García de vuelta de la convocatoria de la Selección española tras lesionarse en el calentamiento del duelo ante Inglaterra, ya son 16 los jugadores que le quedan al Barcelona por regresar a la disciplina culé. Entre ellos está Raphinha, que con la Brasil de Ancelotti no es que esté precisamente teniendo descanso.

Ancelotti exprime a Raphina con Brasil

Brasil, que en este parón de selecciones no disputa encuentros de carácter oficial pero si tiene programado tres amistosos, se midió el pasado 25 de septiembre a Australia. Raphinha disputó el encuentro completo ante Australia y además fue decisivo ya que en el descuento, cuando parecía que el combinado carioca prefería ante el combinado oceánico, dio la asistencia para el gol de Raphinha.

Los próximos compromisos de Brasil que ponen en alerta al Barcelona por Raphinha

Después del duelo ante Australia, la Brasil de Ancelotti, con un Raphinha que parece que sigue de dulce de cara a portería tras su última asistencia, los cariocas volverán a medirse al mismo combinado oceánico el próximo 29 de septiembre. Pero ahí no quedarán los amistosos de Brasil ya que los de Ancelotti viajarán hasta Calcuta para medirse a India el próximo 3 de octubre a partir de las 16:00 horas (horario peninsular español).

Por ello y teniendo en cuenta el complicado calendario que se le viene al líder de LaLiga por delante, el Barcelona espera que si Ancelotti sigue contando como fijo a Raphinha en sus onces titulares, al menos no se lesione.

El primer partido del Barcelona después del parón de selecciones será el 10 de octubre ante el Getafe, por lo que Raphinha tendría aproximadamente una semana para recuperarse de tanto viaje y un buen puñado de minutos con su país. En el horizonte culé también está el duelo de la tercera jornada de la fase liga de la Champions League ante el PSG (20 de octubre) y cinco días después, el 25, el Clásico ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou.