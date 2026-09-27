Fabián Ruiz, Sevilla y el Sevilla FC: una fórmula perfecta con la que nada puede salir mal

La afición del Sevilla se reencuentra con Lamine Yamal tras las recientes cuitas ligueras y el canterano del Betis vuelve a Nervión ocho años después de hacer historia en El Gran Derbi para jugar un España - Croacia en un Ramón Sánchez-Pizjuán inexpunable para España

La selección española masculina empezó la nueva edición de la UEFA Nations League dando un golpe sobre la mesa y reforzó su condición de flamante campeón del Mundial 2026 con una victoria en Wembley frente a Inglaterra (2-3). La remontada en 'la casa del fútbol' hace que los pupilos de Luis de la Fuente lleguen a la capital de Andalucía con la motivación por las nubes de cara al duelo del próximo martes contra Croacia en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El legendario talismán de la ciudad de Sevilla, la condición de 'Jugador número 12' inventada por para definir la exitosa relación entre la 'Roja' al fortín del Sevilla FC y la imbatibilidad que ostenta el laureadísimo canterano del Real Betis Fabián Ruiz componen la fórmula perfecta para que nada pueda salir mal.

El Sevilla FC presume de fortín: 22 victorias, 5 empates y 0 derrotas de España en Nervión

El coliseo del Sevilla FC se prepara para acoger un partido de la selección española de fútbol por vigésima octava vez en su historia y será el escenario del estreno en territorio nacional de la segunda estrella que acredita a España como doble campeona del mundo -2010 y 2026-. El objetivo no puede ser otro que ayudar a que los tres puntos se queden en casa y poder mantener la vitola de estadio inexpugnable: la Roja no conoce la derrota en el Sánchez-Pizjuán, con 22 victorias y cinco empates en sus 27 encuentros.

El sevillista origen de la expresión 'Jugador número 12'

La selección española se estrenó en el Viejo Nervión en 1942, con una goleada ante Francia (4-0) y es invencible cuando juega en el Sánchez-Pizjuán; dato del que el Sevilla FC no ha perdido la oportunidad de presumir. "Si hay un recinto en el que España se siente más invencible que en cualquier otro ése es el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Nada menos que 25 encuentros ha disputado la Selección en la 'bombonera' de Nervión sin hincar nunca la rodilla. La serie se inauguró el 11 de marzo de 1964 ante Eire en los cuartos de final de la Eurocopa de ese año, que acabaría conquistando por todo lo alto en Madrid frente a la URSS (2-1)", rememora con orgullo la entidad blanquirroja.

"Aquella noche de 1964 en Sevilla marcó a todos, pues el público asistente no dejó de animar ni un solo instante al combinado nacional, llevándolo en volandas con su aliento, sus cánticos y sus célebres palmas por sevillanas, hasta conseguir una abultada victoria sobre Eire por 5-1. Tras el partido, el secretario general de la RFEF, Andrés Ramírez, impresionado por la actuación de público, aseguró que este era 'el mejor público de España', obsequiando posteriormente al presidente del Sevilla FC con una camiseta del combinado nacional con el dorsal número 12 a la espalda", relatan desde el Área de Historia del club.

"Desde entonces, se ha venido denominando al público del Ramón Sánchez-Pizjuán como el 'Jugador número 12' de la Selección Española por su especial apoyo", remarcan sobre una leyenda que Santiago del Campo perpetuó en el tiempo incluyendo ese premio en un banderín conmemorativo que ocupa un lugar destacado en el mosaico que preside la fachada principal del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. "Años más tarde, la propia RFEF colocó una placa de reconocimiento que se conserva en las entrañas del estadio sevillista", añaden.

España no pierde si juega Fabián Ruiz

Es el actual campeón de la Eurocopa y del Mundial, tras sus conquistas con la selección española en 2024 y 2026; y de la UEFA Champions League, pues el PSG ha ganado las ediciones 24/25 y 25/26, además de todos los títulos nacionales de Francia.

Pues por si fuera poco con todo eso, Fabián Ruiz puede presumir de no conocer la derrota como internacional absoluto. El canterano del Real Betis ha vestido la 'Roja' en 51 ocasiones y su saldo es de 35 victorias y 16 empates. Además, tras perder en sus primeras visitas a Nervión como verdiblanco, en las dos últimas sumó un empate y un triunfo por 3-5 en el que marcó el gol más rápido de la historia de El Gran Derbi.

España en Sevilla: 42 victorias, 9 empates y sólo 4 derrotas en 56 partidos

La capital andaluza ha albergado hasta la fecha 56 partidos de la selección nacional masculina de fútbol, con un saldo de 42 victorias, nueve empates y sólo cuatro derrotas. La primera vez fue en el antiguo Estadio de la Reina Victoria, ante Portugal en 1923, y la última visita a Sevilla fue hace poco menos de un año: el 18 de noviembre de 2025 recibió a Turquía en el estadio La Cartuja. Ahora, le vuelve a llegar el turno al Sánchez-Pizjuán, que se reencuentra con Lamine Yamal.

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