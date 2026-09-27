Luis de la Fuente es el mejor seleccionador del mundo y el mejor español de la historia

El seleccionador español será con todo merecimiento el próximo ganador del Trofeo Johan Cruyff, que reconoce al mejor entrenador del mundo del año

A la espera de saber qué pasará con el Balón de Oro y si volverá a hablar español (hay seis españoles nominados: Lamine Yamal, Cucurella, Ferran Torres, Rodri, Fabián y Cubarsí) tras el galardón logrado por Rodri en 2024, lo que sí parece seguro es que el Balón de Oro al mejor entrenador sí recaerá en un técnico español.

Cuatro de los cinco aspirantes son españoles: Luis de la Fuente, Mikel Arteta, Luis Enrique y Unai Emery, siendo el quinto el belga Vincent Kompany. Pero todo lo que no sea que el galardón recaiga en el seleccionador español sería una injusticia tremenda.

No porque no lo merezca Luis Enrique, con su doblete en Champions League (ya ganó el premio el año pasado), o Mikel Arteta por su histórica Premier League con el Arsenal o Unai Emery, 'míster Europa League', con su quinta Copa, en esta ocasión con el Aston Villa.

Pero lo de Luis de la Fuente está al alcance de muy pocos. Desde que llegó al banquillo de la Selección española prácticamente no ha dejado de ganar. Todo comenzó con la Liga de Naciones de 2023, ganando su primer título en la fatídica tanda de penaltis contra Croacia (dos años antes había perdido esa final contra Francia).

Un año más tarde fue su eclosión definitiva. La Eurocopa de 2024 puso a Luis de la Fuente en otro escalón. España no ganó, dominó el torneo. Paso por encima de las mejores potencias europeas como Croacia, Italia, Alemania, Francia o Inglaterra.

España enamoró con su fútbol eléctrico y ofensivo, pero dos años más tarde le esperaba el 'Olimpo' del fútbol. Aquel que solo está reservado para unos pocos elegidos. Luis de la Fuente fue capaz de madurar el estilo de España, siendo capaz de dominar con la posesión y no solo siendo vertical por las bandas.

Con más dudas, pero también cabe recordar que con varios de sus mejores jugadores lejos de su mejor estado de forma (Rodri, Lamine Yamal o Nico Williams son solo algunos de los ejemplos) fue capaz de ir de menos a más en el Mundial. Despejó las dudas de la fase de grupos con una fase final prácticamente perfecta.

El gol de Ferran Torres, para la posteridad como en su día fue el de Andrés Iniesta, no solo dio a España su segunda estrella. Ese gol supuso la confirmación de que en España tenemos un seleccionador que se sienta en la mesa de los mejores de toda la historia.

Y todavía le queda recorrido, renovó hace unos días hasta 2032, por lo que tiene la oportunidad de zanjar cualquier tipo de debate sobre si es el mejor seleccionador español de todos los tiempos por delante de Luis Aragonés o Vicente del Bosque.

Anoche, ante Inglaterra en el comienzo de una nueva edición de la Liga de Naciones, el de Haro volvió a demostrar que sabe leer muy bien los partidos. Los cambios de Álex Baena y Mikel Oyarzabal en la segunda parte fueron a la postre decisivos para remontar el choque.

Sea por lo conseguido solamente durante este año, algo reservado a muy pocos seleccionadores, tanto por su trayectoria deportiva y no solo en la selección absoluta de España, por su forma de ser y actuar dentro y fuera del campo, Luis de la Fuente debe ser el claro ganador del galardón a mejor entrenador del 2026.

Siempre con un perfil bajo, sin levantar la voz, dando todo el protagonismo a sus jugadores y alejados de los focos, el próximo 26 de octubre es el momento de que Luis de la Fuente brille con luz propia, cuando tenga que subir al escenario para recoger su merecido premio Johan Cruyff a mejor entrenador del año.