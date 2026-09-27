El precio del posible fichaje de Luis Suárez, en el radar del Barcelona

El jugador colombiano, con pasado en España tras pasar por equipos como Real Zaragoza, Granada o Almería, donde se marchó siendo el pichichi de Segunda, estaría en el radar de los de Flick para el próximo mercado de fichajes. El periodista Ekrem Konur apunta a que la cláusula del delantero es de 80 millones de euros en el Sporting de Portugal

El Barcelona se está mostrando en este arranque de temporada como una auténtica máquina de generar ocasiones y transformar estos en goles. Después de siete partidos de LaLiga y uno de Champions League, los de Hansi Flick suman un total de 36 goles a favor, una auténtica barbaridad que da una media superior a cuatro goles por encuentro.

El Barcelona además, está viendo como un jugador que no estaba llamado a desempeñas las labores de goleador: Raphinha, está saliéndose con 14 goles de los 36 totales que acumulan los culés. Esto no lo podría prever el Barcelona y por eso el pasado verano, con las salidas de Ferran Torres y Robert Lewandowski, desde la dirección deportiva comandada por Deco, se pusieron manos a la obra en busca de un delantero para suplir tan importantes bajas.

El primero en la lista fue Julián Álvarez y todos sabemos cómo terminó la historia, con el argentino continuando en el Atlético de Madrid y con un importante cruce de declaraciones entre ambos equipos. Pero en ese mercado de fichajes de verano que cerró el pasado 1 de septiembre, surgió el nombre de un viejo conocido de LaLiga como es el del colombiano Luis Suárez.

Luis Suárez, un fichaje que ya tendría precio para el Barcelona

Según apunta el periodista Ekrem Konur, Luis Suárez sería uno de los jugadores que el Barcelona, otra vez, tendría en su lista de posibles fichajes al delantero colombiano de 28 años y que actualmente milita en el Sporting de Portugal. Luis Suárez está viviendo su segunda temporada en Portugal y por el momento, parece ir por el mismo camino que en su estreno en el país luso.

En su primera temporada marcó 28 goles en Liga, cuatro en Copa y cinco en Champions League. En este segundo curso ya suma seis goles en siete partidos, otro en Copa y uno más en Champions. Además, Luis Suárez suma siete encuentros consecutivos marcando entre Liga, Champions League y también con Colombia, con quien sumó un nuevo tanto esta pasada madrugada ante México.

El Barcelona no está solo en la carrera por Luis Suárez

Por ello, tal y como informa el periodista citado anteriormente, el Barcelona, que aún no ha entrado en negociaciones con un Sporting de Portugal que tiene contrato con Luis Suárez hasta junio de 2030, le tendría impuesta una cláusula de rescisión de 80 millones de euros. El Sporting de Portugal no está dispuesto a dejar escapar a su mejor futbolista de cara al gol por lo que los lusos en principio se remitirían a la importante cláusula de 80 kilos.

Luis Suárez con el Sporting de Portugal

El Barcelona pensó en Luis Suárez el pasado verano como reemplazo al fichaje frustrado de Julián Álvarez. Pero los culés, según apunta la información citada anteriormente, no serían el único equipo que ha puesto sus ojos en Luis Suárez ya que Newcastle United y Nottingham Forest, ambos de la Premier League, también estarían siguiendo de cerca las evoluciones del ariete cafetero.