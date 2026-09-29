El Barça pierde a su director general tan solo un año después de su 'fichaje'

Manel del Río, hasta ahora CEO del club azulgrana, ha comunicado a Joan Laporta su decisión y se ha despedido del Comité de Dirección tras una etapa marcada por un perfil altamente discreto

Manel del Río dejará el FC Barcelona a finales de septiembre después de comunicar su decisión al presidente Joan Laporta. El hasta ahora CEO azulgrana ya se ha despedido del Comité de Dirección y, según fuentes del club, su salida se ha producido de "mutuo acuerdo". Del Río pone así punto final a una etapa de poco más de un año como director general, aunque llevaba cuatro años vinculado a la entidad.

La noticia, adelantada por el diario Ara, supone un nuevo movimiento en la estructura ejecutiva del Barça. Desde el club se ha valorado la "gran faena" realizada por Del Río durante su trayectoria en la entidad y se considera que su marcha abre la puerta a "empezar una nueva dirección financiera y una nueva etapa".

Un adiós pactado con Laporta

Del Río comunicó personalmente su decisión a Joan Laporta y este lunes se despidió de los integrantes del Comité de Dirección. Su salida se hará efectiva al finalizar el mes, aunque por el momento el cargo quedará vacante.

Su adiós se produce después de que el club haya afrontado diferentes cambios en sus áreas económicas y ejecutivas. Marcel Ramírez, hasta entonces responsable de la dirección financiera, también abandonó recientemente su puesto, siendo sustituido por Sergio Serrano.

La salida de Del Río se produce, por tanto, en plena remodelación de la estructura económica del Barcelona y en un contexto en el que la entidad continúa trabajando para avanzar en proyectos estratégicos como la reforma del Camp Nou.

Poco más de un año como director general

Aunque Del Río deja ahora el cargo de CEO, su relación con el Barcelona comenzó bastante antes. El ejecutivo llegó al club en septiembre de 2022 para convertirse en el segundo de Maribel Meléndez, entonces directora general corporativa. Posteriormente fue asumiendo diferentes responsabilidades dentro de la estructura azulgrana, pasando por las áreas financiera y corporativa, hasta que Joan Laporta le confió la dirección general.

Del Río asumió oficialmente un cargo que llevaba tiempo sin tener una figura estable al frente. Su nombramiento se produjo después de varios cambios desde la salida de Ferran Reverter en febrero de 2022. Ahora, poco más de un año después de su llegada a la dirección general, su etapa toca a su fin.

Un perfil discreto para una etapa complicada

Su paso por el Barça ha estado marcado por un perfil considerablemente alejado de los focos. Esa discreción era precisamente una de las características que destacaban las personas que habían trabajado con él. "Es muy serio, correcto, disciplinado y muy metódico. No le gusta la notoriedad ni estar en el foco mediático. Solo aparece en público cuando es necesario. Y nunca se le ha visto como una persona con ganas de ascender", explicaban sobre él desde el entorno del club cuando se anunció su 'fichaje'.

Dentro del club se valoraba especialmente su capacidad para negociar con interlocutores internacionales y trasladar posteriormente cuestiones económicas complejas de una manera más comprensible.

Su formación y experiencia estaban especialmente vinculadas a la gestión empresarial y financiera. Es licenciado en Negocio Internacional por la Universidad de Nottingham, cuenta con una diplomatura de negocios por la Universidad de Pekín y un máster de Administración Internacional por Esade.

La marcha de Del Río obliga ahora a Laporta a buscar una nueva figura para una posición que volverá a quedar vacante. El Barcelona encara así una nueva etapa en su organigrama económico, con cambios también en la dirección financiera y con importantes asuntos sobre la mesa.