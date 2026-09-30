Florentino Pérez regresa a la senda europea: el Real Madrid se reconcilia con Al Khelaifi

El presidente blanco avanza hacia la reunificación con los grandes clubes continentales después de varios años de enfrentamiento por la Superliga y tras el acuerdo alcanzado con UEFA

El Real Madrid está cada vez más cerca de cerrar una etapa marcada por su rebeldía con la Superliga y recuperar su presencia en los principales foros del fútbol europeo.

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y de la European Football Clubs (EFC), antigua ECA, confirmó este martes que la entidad madridista se encuentra en proceso de reincorporación al organismo que reúne a más de 900 clubes. Un paso que evidencia el acercamiento entre Florentino Pérez y las instituciones continentales después de años de fuertes discrepancias.

Al-Khelaifi confirma la vuelta del Real Madrid

La confirmación llegó durante la apertura de la trigésima tercera asamblea anual de la EFC, celebrada en Copenhague. Al-Khelaifi dedicó parte de su intervención a destacar el regreso de los dos grandes clubes españoles que habían quedado alejados de la organización por su implicación en el proyecto de la Superliga. "Estamos encantados de que el Real Madrid esté en proceso de regresar a la EFC", anunció el dirigente catarí, que además quiso tener un reconocimiento personal hacia Florentino Pérez, al que calificó como su "querido amigo".

"Me gustaría dar las gracias al presidente del Real Madrid CF, Florentino Pérez, por creer que el futuro del fútbol europeo debe construirse sobre la base de la unidad y los intereses colectivos; y nos complace que estén a punto de reincorporarse a la familia de los Clubes de Fútbol Europeos", añadió.

El mensaje viene a confirmar el significativo cambio de parecer respecto a la situación vivida durante los últimos años. El Real Madrid fue, junto al Barcelona, uno de los principales impulsores de la Superliga en 2021 y posteriormente se convirtió en el único de los grandes clubes fundadores que mantuvo públicamente su respaldo al proyecto.

Un acercamiento después de la Superliga

El proceso de reconciliación comenzó a tomar forma después del acuerdo alcanzado en febrero entre UEFA, la EFC y el Real Madrid para resolver las disputas legales relacionadas con la Superliga. El FC Barcelona comunicó posteriormente su desvinculación formal del proyecto, dejando al conjunto madridista como principal defensor de la iniciativa.

Ahora, la presencia de representantes vinculados a A22 Sports Management, empresa promotora de la Superliga, en el entorno de la asamblea de Copenhague contrasta con el acercamiento institucional protagonizado por el club blanco. A22, en cualquier caso, mantiene abiertas sus acciones legales contra UEFA y reclama tanto una compensación por daños y perjuicios como el reconocimiento de la competición.

El anuncio de la Superliga, realizado en abril de 2021 con el respaldo inicial de doce clubes, provocó uno de los mayores enfrentamientos institucionales de la historia reciente del fútbol europeo. Con el paso del tiempo, la mayoría de los participantes abandonaron el proyecto.

También hubo bienvenida para Laporta

Al-Khelaifi también quiso destacar la presencia de Joan Laporta en la asamblea y celebrar el regreso del Barcelona al entorno de la EFC. "Me gustaría dar las gracias al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, por su confianza en la EFC: bienvenido de nuevo a la familia", afirmó.

El dirigente del PSG situó así a Madrid y Barcelona dentro de un mismo proceso de normalización de sus relaciones con el organismo que representa a los clubes europeos.

El mensaje de unidad de Al-Khelaifi

El presidente de la EFC aprovechó además su intervención para reclamar una mayor unidad entre las diferentes instituciones del fútbol. "Es realmente triste ver la situación actual. En lugar de mejorar nuestro deporte, estamos perdiendo el tiempo lidiando con problemas y dificultades", apuntó.

"El fútbol funciona cuando nos escuchamos unos a otros. Cuando somos transparentes entre nosotros. Pero, sobre todo, cuando somos honestos. Y sean cuales sean nuestras diferencias, el fútbol es más grande y más importante que cualquiera de nosotros", concluyó.

El siguiente paso será formalizar el retorno del Real Madrid a una organización de la que se apartó durante el conflicto de la Superliga. Para Florentino Pérez, el movimiento supone recuperar un espacio de interlocución directa con el resto de grandes clubes europeos y abre una nueva etapa en sus relaciones con el fútbol continental, dejando definitivamente atrás su obsesión por la Superliga, una idea en la que nunca ha dejado de creer pero y que será su gran espina clavada.