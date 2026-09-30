Mourinho afronta un problema central en el Real Madrid ante el Villarreal

El Real Madrid afronta el regreso a LaLiga con un problema en el centro de la defensa. Asencio pasará por quirófano, Huijsen está sancionado y Konaté apura su recuperación, mientras Militão acaba de volver al grupo tras meses sin competir. Mourinho tendrá que buscar soluciones para recibir al Villarreal

José Mourinho tendrá que hacer encaje de bolillos para reconstruir su defensa de cara al próximo compromiso liguero. El Real Madrid recibirá al Villarreal el sábado 10 de octubre, a las 21:00 horas, en el Santiago Bernabéu, pero el parón internacional ha dejado al técnico portugués con varias dudas en una posición especialmente delicada.

La situación ha cambiado en pocos días. Raúl Asencio, que había aparecido en algunas convocatorias durante este inicio de temporada, pasará por quirófano este jueves para solucionar una fractura por estrés en la tibia derecha. El club confirmó la intervención y las primeras estimaciones sitúan su periodo de recuperación entre dos y cuatro meses. Su ausencia se suma a la de Dean Huijsen. El central español fue expulsado en el derbi frente al Atlético de Madrid y tendrá que cumplir un encuentro de sanción, por lo que no podrá formar parte del plan de Mourinho ante el conjunto castellonense.

Konaté, pendiente de llegar a tiempo

El escenario tampoco es sencillo con Ibrahima Konaté. El francés sufrió una lesión en el ligamento colateral de la rodilla derecha durante la concentración con su selección y regresó a Madrid antes de tiempo.

Las primeras previsiones apuntan a unas tres semanas de baja. El plazo deja al futbolista con opciones de llegar al partido contra el Villarreal, pero su presencia dependerá de cómo evolucione durante los próximos días. Konaté se había convertido en uno de los centrales habituales de Mourinho durante el comienzo del curso y ha sido una pieza importante en el arranque madridista. El problema para el entrenador no es únicamente que el francés llegue o no al encuentro. Si consigue recuperarse a tiempo, lo haría después de un periodo de inactividad y con muy pocos entrenamientos antes del regreso de la competición.

Militão vuelve, pero lleva meses sin jugar

La otra alternativa es Éder Militão. El brasileño ya ha comenzado a trabajar con sus compañeros después de varios meses apartado. De hecho, durante los entrenamientos del parón ya participó en algunos ejercicios junto al grupo. Sin embargo, el central no disputa un partido oficial desde el pasado mes de abril. Su vuelta a la dinámica colectiva supone un paso importante, pero todavía queda por comprobar cuándo estará preparado para competir al máximo nivel.

Con este panorama, Antonio Rüdiger aparece como el único central plenamente disponible. El alemán podría convertirse en una pieza imprescindible para Mourinho frente al Villarreal si las circunstancias no cambian durante los próximos días.

Tchouaméni vuelve a aparecer como alternativa

Ante la falta de efectivos, Mourinho tiene una solución que ya conoce bien: Aurélien Tchouaméni. El centrocampista francés ha ejercido como central en diferentes etapas y podría volver a retrasar su posición si el técnico considera necesario completar la defensa con garantías. La cantera también representa otra posibilidad, aunque el cuerpo técnico tendrá que valorar si alguno de los jóvenes está preparado para asumir una responsabilidad de este calibre.

Todavía quedan días para el Real Madrid - Villarreal, por lo que el escenario puede cambiar. El regreso de Konaté, la evolución de Militão y las decisiones de Mourinho determinarán finalmente quiénes ocupan el eje de la defensa en el Bernabéu. Lo que ya está confirmado es que el técnico tendrá que afrontar el regreso liguero con una zaga condicionada por las lesiones y las sanciones.