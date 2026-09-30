El regreso de Ilia Topuria ya es una realidad

El luchador hispano-georgiano no ha podido esperar más para ponerse los guantes y volver a recuperar sensaciones en el octógono. Mientras Justin Gaethje le niega la revancha, él ya está peleando

Topuria está de vuelta. Será difícil olvidar el rostro de Ilia Topuria saliendo del octógono del UFC Casa Blanca. Ensangrentado y prácticamente sin visión del hinchazón que tenía en sendas cavidades orbitales. Justin Gaethje le castigó de tal manera que casi lo deja ciego, según algunos expertos.

Por aquel entonces, en a mediados del mes de junio, el 'Matador' rezaba para que no le quedaran secuelas muy graves que le impidieran pelear más. Le aconsejaron reposo absoluto durante dos meses como mínimo, pese a que si por él fuese se hubiese tomado la revancha al día siguiente.

Su hermano le acompañó en todo momento e incluso le tapó para impedir que le grabaran en semejante estado. Y tardó más de un mes en reaparecer públicamente para intentar que las heridas se fuesen yendo de su rostro.

Y mientras tanto, eso sí, se ha encargado de pedir por activa y por pasiva la revancha con el rival que le quitó su cinturón de peso ligero y su cartel de luchador invicto. Pero el estadounidense se lo ha negado ya en rotundo porque, entre otras cosas, aún no sabe ni si volverá a pelear tras haber conquistado la cima a sus 37 años.

Ante este panorama, Ilia Topuria no ha esperado más, se ha enfundado los guantes y se ha subido al octógono para dar un paso de gigante en su recuperación.

Algunos rumores apuntaban a que volvería a pelear antes de final de año, pero su preparador físico ya desmentido tal información. No será hasta 2027 cuando afronte su próximo combate, para la que ya han ofrecido muchos adversarios, entre ellos, su archienemigo Paddy Pimblet.

Y para que vayan tomando buena nota todos ellos, el luchador hispano-georgiano ha subido una nueva publicación en su cuenta de Instagram donde ha mostrado que está de vuelta en el gimnasio y preparando su regreso.

"De vuelta a la oficina", reza el texto del post que ha publicado el 'Matador'. Sus fracturas en el pie, la nariz y los dos orbitales están ya sanadas y sus entrenamientos han comenzado a tomar ya el cariz deseado para regresar a la competición.

Por el momento, se centrará también en acompañar a su hermano Alexandre Topuria, quien el próximo 21 de noviembre se subirá al octógono en el UFC Qatar ante Santiago Luna.

Si su recuperación termina yendo según lo previsto, Topuria podría ocupar un puesto en una cartelera del primer trimestre del 2027, si bien también podría reaparecer en Miami, donde reside y donde suele participar casi siempre.

Gaethje se lo deja claro a Topuria

En su última intervención mediática, Justin Gaethje ha dejado claro que no será Ilia Topuria su siguiente rival si decide finalmente defender el título de las 155 libras: "No es que no quiera pelear contra Arman Tsarukyan, de verdad que no. Él es el siguiente en la lista. Si llego a defender este campeonato, él será mi rival. Simplemente no lo sé en este momento".

Estas declaraciones realizadas en el podcast FLAGRANT han servido para acabar de forma tajante con los rumores de una posible revancha en 2027 con Topuria, cuyo preparador físico ha dejado claro que tardará en reaparecer.

'The Highlight', como es conocido Gaethje, tampoco peleará más en este 2026: "Di mucho de mí en las peleas de enero y junio. Por suerte salí victorioso, pero me costó mucho esfuerzo, así que necesito recuperarme. Necesito darle descanso a mi cerebro, porque hubo muchísimo entrenamiento detrás de esos combates".

"Voy a disfrutar de ser campeón el resto del año. Tomaré una decisión empresarial y vital cuando llegue el momento", finalizó.

Por último y sobre las acusaciones que hizo Topuria sobre sus guantes en aquel evento de la Casa Blanca, contestó lo siguiente: "Es una excusa barata. Tan lamentable como su última actuación".