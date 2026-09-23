Gaethje recibe el respaldo de la UFC tras las palabras de Topuria: "Cumplían totalmente"

Ilia Topuria perdió su invicto en la Casa Blanca ante Justin Gaethje y recientemente dejó en el aire posibles dudas sobre el equipamiento usado por el norteamericano durante el combate, algo que ha sido rápidamente desmentido

La derrota de Ilia Topuria ante Justin Gaethje en UFC Freedom 250 sigue dando que hablar. Aquel combate, celebrado en un escenario tan poco habitual como los jardines de la Casa Blanca, terminó con el invicto del hispano-georgiano y con 'The Highlight' como nuevo campeón del peso ligero.

Topuria no pudo completar el último asalto. La superioridad de Gaethje durante la pelea le llevó a abandonar antes de que comenzara ese quinto round, pero después del combate apareció un runrún alrededor del estadounidense.

El hispano-georgiano dejó entrever en redes sociales que Gaethje podía haber llevado algo "raro" en sus guantes. La sospecha empezó a circular después del enfrentamiento, aunque ahora ha recibido una contundente respuesta desde el organismo que se encargó de supervisar el cumplimiento de las reglas en el evento.

Andy Foster, director ejecutivo de la Comisión Atlética del Estado de California, ha sido tajante al hablar del material empleado por Gaethje aquella noche. "Sus guantes y vendas estaban en regla y cumplían totalmente con la normativa. Además, fueron inspeccionados minuciosamente por varios inspectores", declaró Foster para USA Today Sports.

No ha sido la única voz que ha salido en defensa de Gaethje después de la victoria sobre Topuria. Jon Anik, uno de los comentaristas más reconocidos de la UFC, restó importancia a las acusaciones de Topuria y puso el foco en las condiciones físicas de su compatriota. "Justin Gaethje tiene una genética tremenda. Después de esa victoria sobre Ilia Topuria, reconoció la importancia de la densidad ósea heredada de sus padres", aseguraba Anik durante la rueda de prensa de UFC 331.

El comentarista insistió además en las características naturales del luchador norteamericano y en lo que pudo comprobar durante el enfrentamiento. "Creo que cualquiera que haya estrechado la mano de Justin Gaethje sabe que ese tipo posee dones naturales, y los aprovechó al máximo el 14 de junio. No estoy seguro de si Topuria está buscando una revancha, pero creo que esas palabras no tienen mucha trascendencia, y supongo que él también lo reconocería", añadió.

Jean Silva también habla de Topuria: "Gracias a Dios que dejó mi categoría"

Mientras continúa la carrera de Topuria en el peso ligero, otros luchadores que compartieron categoría con él siguen hablando de su etapa en el peso pluma. Uno de ellos es Jean Silva, que hace poco se refirió al hispano-georgiano después de su victoria en UFC Noche.

El brasileño, uno de los nombres que más está creciendo dentro de la división, reconoció el nivel de Ilia Topuria y admitió que su salida del peso pluma le beneficia a la hora de seguir avanzando hacia una posible pelea por el cinturón. "Pensando en Topuria... Gracias a Dios que dejó mi categoría. ¿Estás loco? Ese tipo está en otro nivel. Yo paso", afirmó Silva antes de su combate.

Jean Silva, que también había hablado anteriormente de Ilia Topuria y de su estilo de pelea, afronta ahora su propio camino dentro de las 145 libras. Su mensaje, en cualquier caso, vuelve a poner de manifiesto la consideración que existe hacia el excampeón dentro de la UFC.