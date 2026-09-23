Simone Biles: "Tres enmascarados entraron en mi casa y robaron mi Porsche GTS"

La gimnasta estadounidense desvela uno de sus últimos episodios personales, aunque lo hace a la hora de comprarse un nuevo coche

Simone Biles no gana para sustos. La reconocida gimnasta estadounidense, que suele contar su vida en las redes sociales, ha desvelado que tres hombres enmascarados entraron en su casa de Chicago y se llevaron su Porsche GTS, valorado en unos 200.000 euros.

La gimnasta estadounidense relató el episodio en un vídeo publicado en TikTok, donde explicó que el robo se produjo durante los últimos meses que pasó en la ciudad, pero no dio una fecha concreta.

"Siento que necesito un coche nuevo porque, durante nuestros últimos meses en Chicago, tres hombres enmascarados entraron en nuestra casa y robaron mi Porsche... Me robaron el GTS. Pero esa es otra historia. Si quieren saberlo, contaré esa anécdota en otro momento", explicó a sus más de 5,6 millones de seguidores.

No ha trascendido cuándo ocurrió el robo ni si se produjeron detenciones. Biles sí confirmó que el vehículo fue recuperado. "Sí, recuperamos el coche. Vamos por el siguiente", escribió en la publicación, un vídeo donde se muestra a la gimnasta después de un vuelo, mientras se prepara para acudir a recoger el nuevo vehículo.

La gimnasta americana se compra otro Porsche

El video en el que desvela el robo va, realmente, dedicado a la compra de otro coche. En principio visitó concesionario de Audi, donde probó un RS Q8. La experiencia no terminó de convencerla. "Este auto es muy musculoso", comentó. También explicó que no se sentía cómoda a la hora de conducir: "No voy a estar luchado con un coche".

Después acudió a Porsche y probó una Cayenne GTS que sí le satisfizo. Se decidió nada más ponerlo en marcha. "Cuando encendieron el coche ya estaba convencida", contó la campeona norteamericana, que aunque su vehículo anterior había ya aparecido, decidió comprar otro más.

La gimnasta también aprovechó el vídeo para hablar de la cantidad de situaciones que le ocurren fuera de la competición. "Las cosas que me pasan son una auténtica locura, así que para los productores sería muy fácil simplemente grabar lo que sucede habitualmente", afirma la leyenda de la gimnasia artística, que suma 41 medallas entre Juegos Olímpicos y Mundiales, antes de añadir: "Siento que necesito un reality show".

La siete veces oro olímpica vive con su marido, Jonathan Owens, jugador de los Indianapolis Colts en Texas. A partir del robo, la pareja tomó medidas. Biles explica que el episodio fue una de las razones por las que ambos decidieron incorporar a un dóberman a la familia.

Varios percances en el último año

Los casos de robos en viviendas de deportistas profesionales también han afectado en los últimos años a otros jugadores de la NFL, algunas de ellas estrellas como Patrick Mahomes o Travis Kelce, así como de otras grandes ligas estadounidenses.

Además, en el caso de la pareja Biles-Owens, el robo se suma a otros incidentes que les han afectado últimamente. En febrero, el jugador de los Colts contó que en Milán intentaron arrebatarle una bolsa de compras, aunque finalmente no lo consiguieron.

Biles, una vida muy expuesta en redes

Simone Biles utiliza con frecuencia sus redes sociales para contar episodios de su vida personal. En 2024, por ejemplo, Biles relató que un club de París intentó cobrarle 26.000 dólares por una botella de champán durante la celebración posterior a los Juegos Olímpicos. "Obviamente, no la compré. Pero ¿por qué quisieron hacerme esa jugada?", contó.

También ha utilizado sus perfiles para responder a las críticas que recibe. Durante esos mismos Juegos de París 2024, contestó a sus detractores después de sus primeros resultados: "Están ahora muy callados, qué raro".

Más recientemente, en noviembre de 2025, compartió con sus seguidores detalles sobre tres operaciones de cirugía estética. Biles explicó que se había sometido a una blefaroplastia inferior, una cirugía del lóbulo de la oreja y un aumento de pecho, después de haber preguntado previamente a sus seguidores qué intervenciones creían que se había realizado.