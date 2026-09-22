Garbiñe Muguruza lidera una nueva generación de deportistas

“Las oportunidades aparecen, pero cuando lo hacen tienes que estar preparado para aprovecharlas”, señala la exnúmero uno del tenis mundial, embajadora de las Becas Fundación BEPRO – Fundación Occident

La Fundación BEPRO y la Fundación Occident, con Garbiñe Muguruza como embajadora y mentora de la iniciativa, han presentado la sexta edición de sus becas de acompañamiento integral (Becas Fundación BEPRO – Fundación Occident), un programa que este año respaldará a 53 deportistas con una dotación de 200.000 euros.

La iniciativa contempla 13 becas económicas y 40 de psicología deportiva, con el objetivo de ofrecer un apoyo que vaya más allá de la competición y atienda también las necesidades personales y emocionales de los deportistas. La entrega de las ayudas reunió a representantes institucionales, empresariales y del deporte español.

Durante el acto, Muguruza trasladó a los becados un mensaje centrado en la confianza y en el valor del proceso deportivo. “Si hay un mensaje que me gustaría que os llevarais hoy, es muy sencillo: creemos en vosotros. Y no es una decisión que hayamos tomado al azar. Hemos visto vuestro esfuerzo, vuestro talento, vuestra dedicación, los sacrificios que hacéis cada día y, sobre todo, la ilusión con la que trabajáis para intentar alcanzar vuestras metas”, afirmó la extenista.

La dos veces ganadora de títulos de Grand Slam también incidió en la importancia de afrontar las becas como una oportunidad y no como una exigencia adicional. “Estas becas son, sobre todo, una muestra de confianza, no de presión. Lo importante no es estar arriba. Lo importante es acabar el día sabiendo que has dado el máximo de ti”, señaló. Y añadió: “Las oportunidades aparecen. Pero cuando lo hacen tienes que estar preparado para aprovecharlas”.

Un gran número de deportes representados

El programa combina por primera vez en esta edición el respaldo económico con el acompañamiento psicológico, una fórmula con la que BEPRO y Fundación Occident buscan atender diferentes aspectos de la trayectoria de los deportistas. Las 13 becas económicas están dirigidas a deportistas de disciplinas como judo, atletismo, vela, gimnasia, taekwondo, tenis de mesa o deportes adaptados, mientras que otras 40 personas recibirán apoyo especializado en psicología deportiva.

La ceremonia contó con la presencia de José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes; Laura Halpern, en representación de Fundación Occident; Ana Salas, presidenta de Fundación BEPRO, y Garbiñe Muguruza, además de otros representantes del ámbito institucional, empresarial y deportivo.

Salas recordó durante su intervención el origen de la fundación y la filosofía que ha guiado el proyecto desde su creación. “Fundación BEPRO nació de una experiencia personal y de una convicción muy sencilla: que ningún deportista tuviera que recorrer solo el camino más importante de su vida”, explicó. “Con el tiempo se han ido sumando personas y entidades que decidieron creer en este proyecto desde el principio, como Fundación Occident, y hoy seguimos creciendo como una gran familia comprometida con el futuro de nuestros deportistas”.

Por su parte, Halpern destacó la colaboración entre ambas fundaciones y su apuesta por un modelo de acompañamiento que tenga en cuenta al deportista más allá de sus resultados. “El deporte es una de las escuelas de vida más completas que existen porque enseña esfuerzo, disciplina, capacidad de superación y trabajo en equipo. Nuestro compromiso no está únicamente con los resultados, sino con las personas que hay detrás de ellos”, afirmó.

Rodríguez Uribes apoya la iniciativa

Rodríguez Uribes trasladó el respaldo del Consejo Superior de Deportes a la iniciativa. “Iniciativas como la de Fundación BEPRO y Fundación Occident me parecen extraordinarias. Estos deportistas merecen un acompañamiento integral y desde el Consejo Superior de Deportes queremos mostrar nuestro apoyo a un proyecto que representa muy bien esos valores”, aseguró.

La jornada incluyó además el estreno de un adelanto del documental producido por RTVE sobre el programa de becas. La primera entrega está prevista para octubre y seguirá la trayectoria de cinco deportistas que recibieron una beca durante la pasada edición.

Los 13 deportistas seleccionados para las becas económicas son: Iraide Rodríguez Mata, en esquí adaptado y ciclismo adaptado; Jana Cid Balcells, en judo; Héctor Díez Severino, en patinaje artístico; Nicolás Martínez Adega, en piragüismo adaptado; Daniel Giménez Mesquida, en vela; Rocío Arcones Montenegro, en judo; Darío Andrés Ruiz, en escalada; David Cartiel Embid, en atletismo; Helena Arias Casals, en tiro olímpico; Oriol Sàlvia Ripoll, en squash; Álvaro Giráldez Pérez, en gimnasia; Laura García Martínez, en taekwondo, y Camila Renata Moscoso Raya, en tenis de mesa.