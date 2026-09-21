La Nocturna del Guadalquivir eleva su tope

Sevilla vuelve a correr de noche y este viernes 25 de septiembre, la marea naranja se echará a la calle con 26.000 participantes

Sevilla volverá a teñirse de naranja este viernes, 25 de septiembre, con la celebración de la 38ª edición de la Nocturna del Guadalquivir KH7. La prueba arrancará a las 22:00 horas desde el Paseo de las Delicias y reunirá a 26.000 corredores en uno de los acontecimientos deportivos más multitudinarios del calendario sevillano.

La carrera ha vuelto a superar sus cifras de participación. Los 25.000 dorsales inicialmente disponibles se agotaron veinte días antes de la celebración y, ante la elevada demanda, la organización decidió habilitar otros 1.000. Estos últimos también se agotaron en apenas unas horas.

La delegada de Deportes, María Tena, ha destacado el carácter popular y festivo de una cita que, además de reunir a miles de aficionados al atletismo, apuesta por la solidaridad y la inclusión. En esta edición, la Asociación Down Sevilla se incorpora por primera vez al dispositivo de voluntariado.

"La Nocturna del Guadalquivir KH7 se ha convertido en la más importante de Europa. Correr en Sevilla es el sueño de todo aficionado a las carreras populares, una carrera de carácter participativo, festivo, solidario e inclusivo”, afirma Tena.

Un recorrido conocido y viable

El recorrido mantiene los principales escenarios habituales de la prueba, aunque este año los corredores afrontarán el circuito en sentido inverso al de ediciones anteriores. La modificación busca mejorar la circulación en el paso subterráneo de Arjona, que se realizará durante el regreso. El cambio pretende reducir las aglomeraciones que pueden producirse en ese punto, donde la calzada pasa de seis a tres carriles.

Con una distancia aproximada de 8,5 kilómetros, la carrera tendrá tanto la salida como la llegada en el Paseo de las Delicias, junto a la Glorieta de Buenos Aires. Más allá de su vertiente deportiva, la Nocturna se ha consolidado como una cita que combina atletismo, ocio y participación ciudadana, llevando el ambiente de la carrera a numerosos puntos de la ciudad.

La preparación del evento comienza varios días antes. La Feria del Corredor, instalada en Torre Sevilla, permanecerá abierta durante toda esta semana hasta el viernes. Allí, los participantes podrán recoger sus dorsales antes de acudir a la línea de salida.

Una carrera con compromiso social

La Nocturna del Guadalquivir KH7 mantiene también su apuesta por las iniciativas solidarias. Durante la semana de la prueba, el Banco de Alimentos contará con un espacio en la Feria del Corredor para recoger las aportaciones realizadas voluntariamente por corredores y visitantes. Entre los productos solicitados se encuentra especialmente la leche, destinada a atender las necesidades de colectivos en situación de vulnerabilidad.

La edición de este año incorpora además la colaboración de Down Sevilla. Alrededor de medio centenar de personas con síndrome de Down y familiares participarán como voluntarios en diferentes tareas relacionadas con la carrera, tanto en la entrega de dorsales como en el avituallamiento situado aproximadamente en el kilómetro cuatro, a la altura de la calle Muñoz León.

El dispositivo contará asimismo con más de 300 voluntarios encargados de colaborar en la organización y el correcto desarrollo de la prueba.

Recorrido de la Nocturna del Guadalquivir KH7

La carrera comenzará a las 22:00 horas en el Paseo de las Delicias. Desde allí, los participantes pasarán por:

Paseo de las Delicias

Glorieta de Marineros

Calle La Rábida

Calle Palos de la Frontera

Avenida de El Cid

Plaza Juan de Austria

Avenida Menéndez y Pelayo

Calle Recaredo

Calle María Auxiliadora

Avenida Ronda de Capuchinos

Calle Muñoz León

Calle Parlamento de Andalucía

Calle Resolana

Glorieta Duquesa Cayetana de Alba

Calle Torneo

Calle Arjona

Paseo de Cristóbal Colón

Paseo de las Delicias

Glorieta de Marineros

La línea de meta estará situada nuevamente en el Paseo de las Delicias, donde concluirán los 8,5 kilómetros de esta edición de la Nocturna.

El acceso a la zona de salida será a partir de las 21:00 horas por las zonas indicadas y estará organizada por marcas, estableciéndose dos cajones para la salida en función de la mejor marca realizada por el deportista en el circuito de Carreras Populares IMD #Sevilla10 en 2024, 2025 o 2026.

- Cajón 1: hombres sub 40' y mujeres sub 46'

- Cajón 2: resto de inscritos