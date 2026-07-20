Sevilla se vuelca con España en la final del Mundial: 15.000 personas llenan dos recintos habilitados por el Ayuntamiento

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, no se quiso perder una final del Mundial entre España y Argentina con la que vibraron 15.000 personas en los dos recintos habilitados por el Ayuntamiento: Fibes y el Centro Deportivo San Pablo. Además, la línea TBI incrementó un 27,92% a diferencia de los últimos dos domingos

El Ayuntamiento de Sevilla ha registrado un rotundo éxito con el dispositivo especial organizado para que los sevillanos pudieran disfrutar de la final del Mundial entre España y Argentina. Los dos recintos habilitados con pantallas gigantes, barras y animación con música en directo registraron un lleno absoluto: 5.000 personas en Fibes y 10.000 en el Centro Deportivo San Pablo, que vibraron al unísono con la victoria de la Selección Española.

José Luis Sanz: "Quiero dar las gracias de corazón a todos los sevillanos y sevillanas"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quiso compartir la jornada histórica con los sevillanos y visitó ambos recintos para vivir en primera persona el ambiente de celebración que se respiraba en la ciudad. El primer edil destacó el comportamiento de los sevillanos durante la celebración: "Sevilla ha vuelto a demostrar que sabe disfrutar de estas ocasiones históricas con alegría y con responsabilidad. Quiero dar las gracias de corazón a todos los sevillanos y sevillanas por el comportamiento ejemplar durante la celebración, sin que se hayan registrado incidentes en la ciudad".

Además, José Luis Sanz añadió que "ver Fibes y San Pablo abarrotados, con miles de familias sevillanas celebrando juntas este segundo Mundial, es la mejor imagen de ciudad que podemos transmitir".

Con motivo de esta victoria, la Muralla de la Macarena mantendrá su iluminación con los colores de la bandera de España durante toda la semana, entre las 22:00 y las 23:45 horas.

Tussam dispara su afluencia y el Ayuntamiento celebra un aumentod el 27,92% en la TB1 y un 81% en las líneas nocturnas

La línea TB1 incrementa un 27,92% su afluencia respecto a los dos domingos anteriores:

Tussam ha registrado un notable incremento en el uso de varias de sus líneas que fueron reforzadas con motivo del partido entre España y Argentina. La línea TB1 experimentó en el día de ayer un aumento del 27,92% en su afluencia de pasajeros en comparación con las dos jornadas dominicales anteriores.

La línea 27 registró igualmente un incremento del 26,98% respecto a los domingos 12 y 19 de julio, mientras que las líneas nocturnas han sido las que más han notado la afluencia de público para festejar la victoria de España, con un aumento del 81,32% en su ocupación.