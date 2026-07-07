José Luis Sanz felicita al IMD en su 40 aniversario: “Han sido cuatro décadas en las que ha sido el principal motor del deporte en nuestra ciudad”

El alcalde hispalense ha señalado el compromiso del Ayuntamiento en la mejora de las instalaciones deportivas, en las que se están invirtiendo 21 millones de euros, y con los deportistas, a los que ya se la han destinado más de 3 millones de euros en convenios y subvenciones

Imagen de la entrega de premios de la Gala del Deporte celebrada por el consistorio hispalense.Ayuntamiento de Sevilla.

Un año más, ha tenido lugar la Gala del Deporte sevillano. Un acto que reconoce a los mejores deportistas hispalenses del año y donde el alcalde José Luis Sanz ha señalado que “Sevilla se siente orgullosa de sus deportistas y de los valores que representáis”.

En este mismo sentido, ha señalado el compromiso del Ayuntamiento en la mejora de las instalaciones deportivas, en las que se están invirtiendo 21 millones de euros, y con los deportistas, a los que ya se la han destinado más de 3 millones de euros en convenios y subvenciones

En primer lugar, ha felicitó al Instituto Municipal de Deporte por su 40 cumpleaños, “cuatro décadas al servicio de los sevillanos, cuatro décadas en las que el IMD ha sido el principal motor del deporte en nuestra ciudad”.

Asimismo, el alcalde ha resaltado que “cada año más de 270.000 sevillanos practican deporte a través del IMD, en total varios millones de personas desde que el IMD echó a andar allá por 1.986, por lo que quiero aprovechar este aniversario para felicitar a todos los trabajadores, a las 285 personas que cada día hacéis posible que funcione el IMD para que los sevillanos puedan realizar deporte en cualquier rincón de la ciudad”.

El fin de dicho certamen, organizado por el Ayuntamiento de Sevilla, no es otro que el de premiar cada final de temporada a los deportistas, clubes o instituciones que ha destacado en el último año con unos galardones reconocen valores que conlleva el deporte como el esfuerzo, la solidaridad o el compañerismo. “Sevilla se siente orgullosa de vosotros, sus deportistas, y de los valores que representáis”, ha resaltado el alcalde.

Compromiso con el deporte

En su intervención, José Luis Sanz ha puesto de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento con el deporte: “Desde que llegamos al Ayuntamiento hace tres años una de nuestra fijaciones es dotar a Sevilla de unas instalaciones que estén a la altura de la capital de Andalucía y de las que los sevillanos se sientan orgullosos, con una inversión prevista de 21 millones de euros en mejorar los 24 centros deportivos de gestión directa municipal”.

Concretamente, son 16 millones de euros previstos inicialmente a los que hay que sumarle otros 5,2 millones de euros más procedentes de modificaciones presupuestarias para climatizaciones, cubriciones y mejoras de los centros deportivos.

Además, ha añadido, “sin olvidarnos de algo fundamental como es apoyar a nuestros deportistas. Este gobierno va a estar siempre con sus deportistas, tanto de élite o como del deporte base, por lo que ya hemos destinado más de 3 millones de euros en convenios y subvenciones".

Menciones y premiados en la Gala del Deporte sevillano

Mención especial a la superación:

• Remo: Joaquín Trani Ruiz. Padece una enfermedad denominada como rara. El remo le ha ayudado a superarla.

• Mención a Clubes Deportivos, a la Promoción del Deporte en los Centros Educativos y a las Personas que hacen crecer el Deporte: en cada modalidad se entrega una mención por distrito.

Mención a los clubes deportivos:

• Club Atletismo El Quarto• Club Deportivo Las Flores Sevilla

• Club Deportivo Atlético Sumi• Andalucía Este Club de Fútbol

• Club Deportivo Olimpic de Triana

• Club Náutico Sevilla• Club Voleibol Adriano

• Club Deportivo Marqués de Nervión• Club Deportivo Kaká Boxing Club

• Club Deportivo Baloncesto San Pablo

• Club Deportivo Patinando Vulpinos Hockey Línea

Mención a la promoción del deporte en los centros deportivos

• CEIP Marie Curie

• Colegio María Auxiliadora Salesianas San Vicente

• Fundación SAF Blanca Paloma

• CEIP Ángel Ganivet

• Colegio Salesianos de San Pedro

• Colegio San José Sagrados Corazones

• Colegio Virgen Milagrosa

• Colegio de Educación Primaria Cruz del Campo

• CEIP María Zambrano

• IES San Pablo

• CEIP Maestra Isabel Álvarez

Mención a las personas que hacen crecer el deporte

• Juan Romero Martínez

• Ignacio Robina Caballero

• Elisabeth Muñoz Fernández

• José Antonio Paredes Pazos

• Eugenio Heredia Leira

• Gaspar Company Álvarez

• Felipe Alonso Álvarez Beigebeder

• José Miguel Marín Núñez

• José Antonio López Cardelo

• Antonio Paredes Hidalgo

• Fernando Chacón Mesa

Mención a los clubes que cumplen un aniversario

• Club Baloncesto Careba, por su 30 aniversario

• Club Ciclista El Pedal, por su 40 aniversario

• IES Vicente Aleixandre, por su 50 aniversario

Premios a los clubes que han logrado el ascenso

• Club Atlético Central, a 2 RFEF

• Insolac Caja 87 Baloncesto, 1ª FEB

• Club Balonmano Proin Sevilla, a la Liga Asobal

Premio a los deportistas promesa

• En categoría masculina, Robin del Castillo Clanchy, campeón del mundo y subcampeón de Europa de balonmano playa.

• En categoría femenina, Eloísa Tarancón Rodríguez, primer puesto en el mundial de Raceboard en categoría sub 21.

Premio a los mejores deportistas con discapacidad

• Femenino, Carlota Blanca Romero, 10ª en el Campeonato del Mundo de Paracanoe.

• Masculino, Javier Reja Muñoz, subcampeón del mundo de Paracanoe.

Premio a los mejores deportistas

• María García Polo, del Club Sincro Sevilla, 2 oros en el mundial y un oro y un bronce en el europeo de natación artística.

• Jaime Canalejo Pazos y Javier García Ordóñez, bronce en el Campeonato de Europa de Remo y cuartos en el mundial de remo.