El Ayuntamiento pone fin al calvario de la piscina de Alcosa con una inversión millonaria

El Ayuntamiento de Sevilla da un golpe sobre la mesa y pica piedra en el deporte de barrio. A través del IMD, se ha puesto en marcha un ambicioso plan de actuación de más de un millón de euros para renovar por completo la climatización de la piscina cubierta del Centro Deportivo Alcosa

Inversión de gran calado para el deporte sevillano en uno de sus puntos neurálgicos. El Ayuntamiento de Sevilla, valiéndose de la gestión del IMD ha tomado cartas en el asunto para resolver de forma definitiva una de las demandas históricas de los vecinos del Parque Alcosa, Con un presupuesto que supera el millón de euros, el consistorio hispalense ha puesto en marcha un ambicioso plan de actuación en la piscina cubierta del Centro Deportivo Alcosa para dotarla de un sistema de climatización de última generación, enterrando así los problemas estructurales que venía arrastrando el recinto desde hacía demasiado tiempo.

Ha sido el propio Alcalde de la ciudad de Sevilla, José Luis Sanz, quien ha querido destacar el valor de esta importante intervención en clave local, remarcando que se trata del cumplimiento de una hoja de ruta ya trazada por su equipo de gobierno: “Cuando llegamos al Ayuntamiento, nos comprometimos en mejorar nuestras instalaciones deportivas para hacer que Sevilla tenga las infraestructuras que se merece la capital de Andalucía, y eso es lo que estamos haciendo aquí en Alcosa y vamos a seguir haciendo en todos los barrios de la ciudad”. De esta forma, busca dar un golpe sobre la mesa y garantizar que todos los usuarios disfruten de la práctica deportiva en las condiciones óptimas que se requieren.

Ocho años arrastrando problemas de climatización y humedad

Para tratar de entender la magnitud y necesidad real de este importante desembolso económico hay que echar la vista atrás. La piscina cubierta del Centro Deportivo Alcosa venía sufriendo un auténtico calvario con su climatización desde hace más de ocho años. Aunque el complejo abrió sus puertas originalmente en el año 1997 con dos máquinas deshumectadoras, la realidad del día a día demostró muy pronto que estas eran insuficientes para el volumen de la instalación, esto obligó a incorporar un tercer equipo de refuerzo en 2002.

El verdadero dolor de cabeza para los vecinos comenzó cuando esa tercera máquina auxiliar dejó de funcionar de manera definitiva hace casi una década. A partir de ese momento, la piscina entró en una deficiencia evidente, con severos problemas de regulación de humedad que hacían la estancia incómoda y desapacible. Un sistema obsoleto, diseñado bajo las directrices y normativas de hace 24 años, que se había quedado completamente desfasado en la actualidad.

Al respecto, Sanz ha querido incidir en el esfuerzo presupuestario realizado para revertir la parálisis del complejo: "Invertir más de un millón de euros en su nueva climatización era un paso fundamental para hacer justicia con este barrio. El compromiso es firme y eso es lo que vamos a seguir haciendo en todos los barrios de la ciudad, seguir mejorando todas las instalaciones deportivas”, afirmó con rotundidad el alcalde.

Dos fases para asegurar la tranquilidad y seguridad de los bañistas

La solución técnica diseñada por el IMD para solventar las deficiencias del Centro Deportivo Alcosa se ha estructurado en dos fases diferenciadas para optimizar los recursos. La primera de ellas, completamente finalizada, ha supuesto una inyección de medio millón de euros destinada a la instalación de una nueva deshumectadora central. Este moderno equipo es el encargado de dirigir el clima de la instalación. Por un lado regula de forma precisa la humedad ambiental y, por otro, estabiliza la temperatura.

Además, el cambio de maquinaria ha venido acompañado de una renovación de todos los conductos de impulsión de aire. Con este nuevo entramado el recinto no solo gana exponencialmente en confort para los bañistas, sino que cumple con holgura la estricta normativa vigente. Se sustituyen tres máquinas ineficientes y antiguas por una sola unidad central de gran rendimiento, ganando espacio físico en el complejo y reduciendo el consumo energético.

Una nueva sala de calderas para 2027

Con esta deshumectadora ya a pleno rendimiento, el instituto Municipal de Deportes ya pica piedra con la mente puesta en la segunda fase del proyecto, que contará con otra inversión cercana a los 500.000 euros. En este caso, el objetivo se centra en la sustitución integral de la antigua sala de calderas por una planta completamente nueva y eficiente.

El proyecto técnico de esta segunda fase ya se encuentra en periodo de redacción por parte de los especialistas, y la hoja de ruta marcada por el Ayuntamiento prevé que las obras sobre el terreno arranquen y se lleven a cabo durante el primer semestre del próximo año 2027. Una inversión global obligatoria para devolver la normalidad absoluta a la piscina de Alcosa y asegurar su viabilidad para los próximos años.