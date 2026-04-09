El Maratón de Sevilla abre inscripciones con récord de dorsales para 2027

La prueba batirá su número de participantes al haber hasta 20.000 dorsales disponibles que se otorgarán en diferentes fases de inscripción

¡El cronómetro vuelve a ponerse en marcha! Unos dos meses después de la última edición del Zúrich Maratón de Sevilla se abren las inscripciones para su edición de 2027 justo hoy jueves 9 de abril, una para la que habrán 20.000 dorsales disponibles, lo que supone la cifra más alta de la historia de una prueba que este año ya había establecido un registro histórico de 17.000 corredores.

A diferencia de lo ocurrido en anteriores ediciones, para esta, la cual se se celebrará el 21 de febrero de 2027, se ha establecido un nuevo sistema de inscripción para premiar la fidelidad de los participantes en la última carrera y también favorecer la presencia de los corredores que se apuntaron a la lista de espera pero que no pudieron participar por no conseguir dorsal.

De este modo, tenemos que los inscritos en 2026 tendrán su dorsal garantizado durante los 4 primeros días, del 9 al 12 de abril ambos inclusive; y para ello recibirán un correo electrónico con un enlace y las instrucciones para realizar la inscripción a la edición de 2027. A continuación, del 13 y hasta el 16 de abril, se abre el plazo para aquellos corredores que se inscribieron a la lista de espera del Zúrich Maratón Sevilla 2026 y que quieran participar en 2027.

Respecto a los que estuvieron en lista de espera, todos los runners recibirán a la vez el correo, aunque no será posible garantizar la plaza de todos si se alcanzaran los 20.000 dorsales disponibles. Para acabar, y en el caso de en estas dos primeras fases no se alcanzara el tope de 20.000 dorsales, se abrirá el 17 de abril el proceso a todo aquel que quiera inscribirse hasta ese máximo de participantes.

El Maratón de Sevilla mantiene el cambio en la salida

En la última edición de la prueba la principal novedad fue que meta y salida no estarán en el mismo punto. El arco de salida se situó en la Avenida de María Luisa, a la altura del Casino de la Exposición y la estatua del Cid, con el objetivo de permitir que hubiese diferentes oleadas de salida para cada cajón, para que todos los corredores pudiesen correr a su propio ritmo desde el primer metro y evitar también aglomeraciones en otros puntos del recorrido. La meta se mantuvo (y se mantiene) en el Paseo de Las Delicias.

Fechas y plazos para inscripciones al Maratón de Sevilla 2027

Del 9 al 12 de abril: Plazo preferencial fidelidad inscritos Maratón 2026 (4 días)

Del 13 al 16 de abril: Plazo preferencial fidelidad inscritos lista espera Maratón 2026 (4 días)

17 de abril: Plazas no cubiertas con las dos primeras fases de fidelidad