El Maratón de Sevilla se confirma en la elite mundial

La cita andaluza presenta este año un ramillete de estrellas mundiales, entre las que también destacan los españoles que quieren estar en el Europeo de Birmingham

A poco más de tres semanas de que se celebre una nueva edición del Maratón de Sevilla ya se conocen casi todos los detalles del mismo que auguran otro gran éxito participativo y lo confirman como uno e los principales maratones del mundo.

Este mismo lunes se daban a conocer los atletas de elite que hay inscritos en la prueba hispalense a falta de los últimos justes y también se conocen algunos de los españoles con los que habrá que estar muy atentos, ya que buscan una plaza para el Europeo del próximo verano en Birmingham.

Entre ellos estará la andaluza Fátima Azzaharaa Ouhaddou, quien, como confirmó el director técnico del Maratón de Sevilla, Javier Gavela, será "la gran estrella" de una 41ª edición "que atrae a muchos atletas de élite".

Otra de las estrellas, en este caso masculina, será un Roberto Aláiz, que concluye hoy miércoles su concentración en Iten (Kenia). Después de más de tres semanas de entrenamiento en altura para preparar su participación en el maratón de Sevilla, el subcampeón de España de maratón, buscará rebajar el registro de 2h:09.30 que le permita formar parte de la selección española.

Roberto Aláiz, del Valle del Rift... a Sevilla

El atleta leonés se marchó a África tras competir en la San Silvestre de León -donde fue segundo tras Fernando Carro- y se ha estado entrenando en pleno Valle del Rift. Ahora regresa y controlará su progresión este fin de semana en la Madia Maratón sevillana y el siguiente paso ya será el Maratón hispalense. "Las sensaciones son muy positivas porque desde el primer día de llegar ya pude entrenar fuerte, por lo que esta nueva experiencia en Kenia ha sido muy fructífera y, quizá, en la que más he podido entrenar volumen", señala a Efe el atleta castellano-leonés.

Entre los atletas anunciados destacan los etíopes, que serán los principales favoritos a ganar, con hasta tres de ellos que rebajan los 2.05 en maratón. Y, en féminas, con la etíope Buzunesh Getachew Gudeta y la keniata Jackline Chelal como opciones reales de rebajar el difícil récord logrado por la etíope Alemu Megertu (2:18:51).

María Tena, delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, calificó de "único" el Zurich Maratón de Sevilla y de ser "un referente para los maratonianos de Europa" que este año contará con "más del 50 por ciento" de participantes "extranjeros". Además, adelantó una primicia para el próximo año y no es otra que para entonces se espera "alcanzar los 20.000 en la próxima edición", por lo que habrá un nuevo aumento de dorsales.

Top-10 masculino elite inscrito en el Maratón de Sevilla 2026

Asrar Hiyrden Abderehman (Etiopía) - 2:04:43

Andualem Belay Shiferaw (Etiopía) - 2:04:44

Shura Kitata Tola (Etiopía) - 2:04:49

Adugna Takele Bikila (Etiopía) - 2:05:52

Gebretsadik Abraha Adihana (Etiopía) - 2:06:08

Aziz Ait Ourkia (Marruecos) - 2:06:08

Tsedat Abeje Ayana (Etiopía) - 2:06:30

Limenih Getachew Yizengaw (Etiopía) - 2:06:47

Taresa Tolosa Bekuma (Etiopía) - 2:07:01

Dejene Hailu Bikila (Etiopía) - 2:07:03

Top-10 femenino elite inscrito en el Maratón de Sevilla 2026

Buzunesh Getachew Gudeta (Etiopía) - 2:19:27

Jackline Chelal (Kenia) - 2:20:29

Alisa Vainio (Finlandia) - 2:20:48

Tsige Haileslase Abreha (Etiopía) - 2:22:10

Urge Diro Soboka (Etiopía) - 2:23:05

Adawork Aberta Sadura (Etiopía) - 2:23:39

Emily Chepkemoi Arusio (Kenia) - 2:23:40

Fátima Azzaharaa Ouhaddou Nafie (España) - 2:24:05

Susana Santos Godinho (Portugal) - 2:24:46

Lily Partridge (Gran Bretaña) - 2:25:12