El Maratón de Sevilla sube de nivel, aumenta en casi un 20% sus participantes y mejora un circuito que tendrá una la salida y la meta en diferente lugar

El Zurich Maratón de Sevilla llega en 2026 con más récords y, por primera vez en su historia, contará con 17.000 participantes, 3.000 más de los que se inscribieron en 2025. Así lo ha confirmado la organización de la prueba, que ya tiene agotado todos los dorsales previstos para esta próxima edición pese al incremento.

El cambio no sólo llegará ahí, sino en un recorrido con el que se quiere ganar aún más uniformidad y permitirá mejorar los tiempos. En este sentido, la organización ha detallado que esta cuadragésima primera edición del maratón hispalense, vivirá una significativa mejora en su recorrido, con salida y meta diferenciadas y la eliminación de un doble paso subterráneo, que lo harán más rápido y con menos desnivel, lo que también permitirá salidas por oleadas para mayor comodidad de los corredores populares.

Con estos cambios, el Zurich Maratón de Sevilla quiere así mantenerse como uno de los más rápidos del mundo e, incluso, será más plano y con menos metros de desnivel que el anterior, para seguir con la consolidación de ser el más llano de Europa.

“Sevilla es la ciudad mejor preparada del sur de Europa para albergar grandes eventos deportivos. El Maratón es una de las grandes citas del año en cuanto a afluencia de visitantes e impacto económico, por lo que trabajamos continuamente para mejorar aún más si cabe uno de los maratones más importantes del mundo”, señala María Tena, nueva delegada de Deportes del Ayuntamiento hispalense.

La medidas de separar la meta y salida y mantener guardarropas y post meta tienen la finalidad de mejorar la comodidad y servicios para los más de 16.500 corredores populares que participarán, mientras que para los algo menos de quinientos atletas de élite, este nuevo trazado también repercutirá en la disminución drástica de metros de desnivel positivo, lo que les podría ayudar en sus marcas.

