El Ayuntamiento de Sevilla se suma a la celebración del Caja 87: "Habéis hecho historia y las mejores páginas están por escribir"

La escuadra hispalense ha sido recibida en el consistorio de Sevilla por el alcalde, José Luis Sanz, quien ha destacado la enorme labor realizada por los de San Pablo, quienes brillantemente han logrado el ascenso a Primera FEB

No es para menos. En dos años de historia el Caja 87 ha roto todos los pronósticos para lograr el ascenso a Primera FEB y acercar el sueño de llegar más pronto que tarde a la Liga ACB. Por ello, era obligado no solo celebrar con la afición en San Pablo, sino compartir también ese jubilo de manera algo más oficial, lo cual han hecho a través de la invitación por parte del Ayuntamiento de Sevilla, donde han sido recibidos por el alcalde, José Luis Sanz.

"El Insolac Caja 87 Baloncesto sois todo un ejemplo deportivo del que nos sentimos muy orgullosos. En menos de dos años habéis logrado una proeza al alcance de muy pocos, un ascenso a Primera LEB que a la mayoría les cuesta años, incluso décadas".

No le falta razón en sus palabras al alcalde. Fundado en julio de 2024 por los hermanos Gonzalo y Sergio Crespo, se trata de un club cargado de simbolismos: su nombre rinde homenaje al mítico Caja San Fernando fundado 1987, sus colores rojo y verde son una apuesta por aunar a toda la afición al baloncesto en un solo equipo, y su ascenso se ha producido el día de San Fernando.

Lo mejor está por llegar

Ante el mencionado logro el consistorio ha correspondiendo recibiendo al conjunto hispalense en el Salón Colón del Ayuntamiento, donde se ha reconocido la gran campaña realizada y se ha hecho entrega a la directiva cajista de un Giraldillo de plata. El alcalde ha felicitado a su presidente, Gonzalo Crespo, vicepresidente, Sergio Crespo, entrenador, Adrià Alonso, cuerpo técnico, plantilla, patrocinadores de "un equipo vencedor como el Insolac Cajasol 87 Baloncesto del que nos sentimos muy orgullosos. En menos de dos años habéis logrado una proeza al alcance de muy pocos, un ascenso a Primera LEB que a la mayoría les cuesta años, incluso décadas".

"Ya habéis hecho historia, una historia que no ha hecho más que empezar, porque estoy convencido de que las mejores páginas están por escribir. Un club nacido fruto de una pasión, la de sus fundadores, Gonzalo y Sergio, por el baloncesto, y de su amor incondicional por su ciudad, que apenas dos años después empieza a cosechar sus frutos gracias a que se han hecho las cosas bien", subraya Sanz sobre un equipo del que destaca su simbolismo y arraigo en la ciudad.

El compromiso del Ayuntamiento con el Caja 87

Para cerrar su discurso, el alcalde ha agradecido en nombre de la ciudad la proeza lograda por el Caja 87, señalando el compromiso del Ayuntamiento con el deporte sevillano y con este gran equipo. "Este club es un sueño hecho realidad, que ha hecho posible que Sevilla cuente con un equipo en Primera LEB y con una gran cantera de más de 400 niños y niñas, que son la mejor garantía de futuro para este gran club que acaba de nacer, al que le espera una gran historia por delante y que aquí, en este Ayuntamiento, la casa de todos, la casa del baloncesto, os esperamos muy pronto para celebrar juntos nuevos éxitos", finaliza.