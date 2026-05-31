El Caja 87 celebra su ascenso por todo lo alto y con una firme promesa

El conjunto hispalense disfruta junto a su gente de un histórico domingo en el que no ha faltado el clásico autobús descapotable ni la fiesta en San Pablo, donde miles de aficionados se han congregado para felicitar al equipo

Y el júbilo se apoderó de San Pablo. Tras semanas de ilusión contenida por no saber qué terminaría ocurriendo, el Caja 87 ha convertido este fin de semana final del mes de mayo en uno inolvidable, ya que ha supuesto el ascenso a Primera FEB que nació desde el máximo convencimiento y ambición, pero que como cualquier proyecto dependía de los resultados. Pues aquí los tienen. Dos años de historia y ya está en la categoría de plata del baloncesto español.

Bajo el liderazgo y valencia de los hermanos Crespo, Gonzalo y Sergio, el conjunto hispalense no solo ha recuperado el espíritu del extinto Caja San Fernando –más de 5.000 almas en las gradas así lo atestiguan–, sino que ha demostrado a base de hechos que el deseo de devolver Sevilla a la élite es posible. Porque el básket en esta bendita ciudad no estaba muerto, sino dormido.

El espectacular recibimiento al Caja 87

Ya habrá tiempo para hablar del futuro, de la configuración de la nueva plantilla, de objetivos para el curso 2026-27... Ahora toca celebrar, y como tal lo ha hecho un equipo que ha empezado la jornada con un baño de masas en el aeropuerto que dentro de no mucho pasará a llamarse Diego Velázquez.

Nada más aterrizar, y enfrentándose al intenso calor que azota ya a Sevilla, cienes de seguidores han esperado a la expedición verdirroja para recibirla con vítores y un enorme gracias por devolver la ilusión a unos amantes del baloncesto que por momentos se han sentido huérfanos. Ya no. El clásico '¡San Fernando, oe, oe, oe!' ha vuelto para quedarse.

Paseo histórico y cánticos junto a la afición

¿Y el fin de fiesta? En San Pablo, como debe ser. Ese barrio que vio crecer una pasión con leyendas como Raúl Pérez –hoy maestro de ceremonias– u otros jugadores emblemáticos como Andre Turner, Richard Scott o Nacho Romero, hoy se ha volcado con un equipo que tras recorrer la capital hispalense en autobús y pasar por la Torre del Oro y la Plaza de España, ha abrazado con sinceridad e incluso ternura a una gente para la que el deporte de la canasta, y su 'Caja', no tiene comparación con nada.

Ya metidos de lleno en el jolgorio del ascenso con los aficionados, primero ha cogido el micrófono Adrià Alonso para escuchar a la afición pidiendo su continuidad, y posteriormente el vicepresidente de la entidad, un Sergio Crespo que ha puesto en valor un proyecto que nacido para quedarse: "Hace 20 meses dos dijeron que cuatro letras y dos números no significaban nada, que el verde y el rojo no empastaban, pero nosotros teníamos un plan. Y el plan está funcionando y no ha terminado. Lo mejor está siempre por llegar", sentencia un Sergio Crespo que nunca ha escondido que la aspiración del club está en llegar a la Liga ACB.