Así queda el cuadro de playoff de la Liga ACB con Real Madrid, Barça, Baskonia, Valencia Basket...

El triunfo del conjunto taronja en el Palau Blaugrana cierra la temporada regular de la competición doméstica y da forma definitiva a los cruces por el título, en los cuales no estará Unicaja Málaga

Jaime Pradilla, iniciando una penetración en el choque ante el Barça en el Palau.IMAGO

Alvaro Arenillas

La fase regular de la Liga ACB ya ha echado definitivamente el telón. Con todo decidido respecto a qué equipos jugarían playoff y cuáles han certificado el descenso, el Barça - Valencia Basket de este domingo 31 de mayo ha servido para cerrar la configuración de los emparejamientos de la postemporada, a la cual llega el Real Madrid como primer clasificado y, por tanto, con ventaja de campo para todas las eliminatorias.

Como decíamos, el choque entre azulgranas y taronjas era decisivo; tanto es así que ha hecho bailar las posiciones entre el segundo y el quinto, siendo finalmente Valencia Basket, Baskonia, UCAM Murcia y Barça los que han copado dichos puestos. Del 6 al 8 nos encontramos a Joventut, Bilbao Basket y La Laguna Tenerife para que sea este el cuadro de cara a unas series que comenzarán el martes 2 de junio con la apertura de los cuartos de final.

Los emparejamientos que se han dado finalmente hacen que en caso de que Real Madrid y Barça pasen de primera ronda se vean en semifinales. Por el otro lado son favoritos para alcanzar esa misma instancia Valencia Basket y Baskonia.

Calendario del playoff de la Liga ACB 2025-26

Cuartos de final

Martes 2 de junio

19h Primer partido | 4º UCAM Murcia – 5º Barça

21h Primer partido | 1º Real Madrid – 8º La Laguna Tenerife

Miércoles 3 de junio

19h Primer partido | 2º Valencia Basket – 7º Surne Bilbao

21h Primer partido | 3º Kosner Baskonia – 6º Asisa Joventut

Jueves 4 de junio

19h Segundo partido | 5º Barça – UCAM Murcia

21h Segundo partido | 8º La Laguna Tenerife – 1º Real Madrid

Viernes 5 de junio

19h Segundo partido | 7º Surne Bilbao – 2º Valencia Basket 21h Segundo partido | 6º Asisa Joventut – 3º Kosner Baskonia

Sábado 6 de junio

18h Tercer partido | 1º Real Madrid – 8º La Laguna Tenerife

21h Tercer partido | 4º UCAM Murcia – 5º Barça *Si solo hubiera un partido, se disputaría a las 19h.

Domingo 7 de junio

18h Tercer partido | 2º Valencia Basket – 7º Surne Bilbao

21h Tercer partido | 3º Kosner Baskonia – 6º Asisa Joventut *Si solo hubiera un partido, se disputaría a las 19h.

Semifinales

1º partido

Martes 9 de junio 20:00h - 1º/8º vs 4º/5º

Miércoles 10 de junio 20:00h - 2º/7º vs 3º/6º

2º partido

Jueves 11 de junio 20:00h - 1º/8º vs 4º/5º

Viernes 12 de junio 20:00h - 2º/7º vs 3º/6º

3º partido

Sábado 13 de junio 20:00h - 8º/1º vs 5º/4º

Domingo 14 de junio 20:00h - 7º/2º vs 6º/3º

4º partido (si fuera necesario)

Lunes 15 de junio 20:00h - 8º/1º vs 5º/4º*

Martes 16 de junio 20:00h - 7º/2º vs 6º/3º*

5º partido (si fuera necesario)

Miércoles 17 de junio 20:00h - 1º/8º vs 4º/5º*

Jueves 18 de junio 20:00h - 2º/7º vs 3º/6º*

Final

Si las semifinales acaban el 14 de junio (ambas en tres partidos):

- Jueves 18 20:00h - 1º Partido

- Sábado 20 20:00h - 2º Partido

- Lunes 22 20:00h - 3º Partido

- Miércoles 24 20:00h - 4º Partido (Si fuera necesario)

- Sábado 27 20:00h - 5º Partido (Si fuera necesario)

Si las semifinales acaban después del 14 de junio (al menos una se va a cuatro partidos):

- Sábado 20 20:00h - 1º Partido

- Lunes 22 20:00h - 2º Partido

- Miércoles 24 20:00h - 3º Partido

- Viernes 26 20:00h - 4º Partido (Si fuera necesario)

- Domingo 28 20:00h - 5º Partido (Si fuera necesario)

