Usman Garuba pasa por el quirófano y el año en blanco se da por hecho

Aunque el Real Madrid no ha querido poner plazos sobre la mesa, todo hace indicar que la rotura sufrida en el tendón de Aquiles hará que el internacional español esté un año alejado de las pistas

No es un alivio, pero al menos el pívot español Usman Garuba, del Real Madrid, ya ha sido intervenido este jueves "con éxito" de su rotura del tendón de Aquiles izquierdo, según informó el club madrileño. La operación se llevó a cabo bajo la supervisión de los Servicios Médicos de la entidad y está previsto que "en breve" pueda comenzar con su recuperación.

Garuba se lesionó el pasado viernes en el último cuarto de las semifinales de la Final Four de la Euroliga ante el Valencia Basket. La grave dolencia hizo a su vez que no pudiera estar junto al resto del equipo en la final ante el Olympiacos, que venció por 92-85 y se convirtió en el nuevo campeón de Europa.

Garuba sufre la peor lesión posible

A su vuelta a Madrid, el pívot fue examinado por los servicios médicos del club, que confirmaron la rotura del tendón de Aquiles izquierdo. Pese a que desde el conjunto no se habla de tiempo de baja, todo hace pensar que el internacional español estará en torno a un año alejado de las pistas.

Lo cierto es que se trata de la peor lesión posible para un jugador de baloncesto; tanto es así que verdaderos colosos del deporte como DeMarcus Cousins nunca volvió a ser el mismo, si bien en el lado positivo de la balanza está la recuperación completa de Kevin Durant.

Anthony Randolph, el precedente del Real Madrid

El último caso 'merengue' se produjo a finales de 2020, cuando el ala-pívot estadounidense con pasaporte esloveno Anthony Randolph sufrió la misma lesión, también en el pie izquierdo, en un partido de Euroliga ante el Olympiacos, y reapareció 351 días después ante el Casademont Zaragoza.

La baja de Garuba se une a las de Walter Tavares y Alex Len, aunque este último podría reaparecer en las eliminatorias por el título. Por el momento, el club blanco incorporó a sus filas al interior turco Omer Yurtseven, que debutó este miércoles en la derrota ante el Baskonia correspondiente a la jornada 33 de la Liga Endesa.

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