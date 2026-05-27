El plan financiero del Monbus Obradoiro para regresar a la ACB con las máximas garantías

El conjunto gallego solo tiene en estos momentos cinco jugadores en plantilla y espera conseguir un impulso económico con el que poder dar forma a un equipo que compita por la permanencia en la competición doméstica

Subir a la Liga ACB es un gran paso, pero el definitivo es que tal viaje no se convierta en un año y vuelta. Por ello, desde el Monbus Obradoiro han lanzado una campaña para recaudar alrededor de 700.000 euros, a través de préstamos participativos, con la idea de poder encarar tan importante campaña con las máximas garantías.

En esa línea, ha sido el propio presidente del club, Raúl López, quien ha garantizado que se superará la auditoría de la ACB, pero incidió en la importancia de disponer de un presupuesto competitivo, el cual estiman que rondará los cinco millones de euros.

"El presupuesto lo tenemos calculado contando con los abonados, si eso nos falla a lo mejor nos impide hacer ese equipo ilusionante que queremos construir. Si el empresariado de Santiago no se implica con el club, entonces nos faltará una parte", comenta en rueda de prensa.

En busca de la implicación local

Siguiendo esa línea, el propietario de la empresa de transportes Monbus ha alertado del riesgo de vivir de un solo espónsor, por eso pidió una mayor implicación de la industria local y de las instituciones públicas. "Mientras ese espónsor viva, todo es de rosas. Pero si esa empresa se vende, todo se va al carajo si el nuevo propietario no quiere seguir como espónsor. Por eso es muy importante no depender solo de una pata", señala.

En cuanto a esa recaudación por parte de préstamos participativos, desde mañana y hasta el día 8 de junio se pueden formalizar estos préstamos, denominados ‘Préstamo Obrad'ouro’, a partir de una cuantía mínima de 200 euros para los adultos y 80 para los menores de edad.nEl club señala que el 50 por ciento de lo aportado se descontará en el abono de esta temporada, además de que aquellos que suscriban los préstamos recibirán una camiseta del equipo de una edición limitada y exclusiva.

"Queremos volver a pelear por lo máximo. Sabemos que somos un club pequeño, pero también que somos muy respetados. Cuando estamos juntos, somos mucho más fuertes, por eso necesitamos el apoyo de la ciudad porque nos merecemos permanecer donde el equipo se ha ganado estar", sentencia Raúl López.

Cinco jugadores bajo contrato en el Monbus Obradoiro

Más allá de la situación financiera, en términos puramente deportivos el director general del Monbus Obradoiro, Héctor Galán, ha anunciado que únicamente cinco jugadores de la plantilla que logró el ascenso a la Liga Endesa tienen contrato para la próxima temporada.

Esos cinco jugadores, según relató el máximo responsable del área deportiva, son el base Sergi Quintela, el estadounidense Alex Barcello, el cubano Yunio Barrueta, el brasileño Felipe dos Anjos y el sueco Olle Lundqvist, quien se encuentra recuperándose de la grave lesión de rodilla que sufrió a finales de diciembre. "Olle está en un proceso de recuperación que se alargará durante todo el verano, después del verano valoraremos la situación, pero hay que darle tiempo y tener paciencia con su recuperación", explicó Galán en rueda de prensa.