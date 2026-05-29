Ya conocemos los ocho equipos de playoff de la Liga ACB y los dos descendidos

Certificados los conjuntos que pelearán por el título en la postemporada, aún queda por conocer cómo serán los emparejamientos, ya que un Barça - Valencia Basket aún pendiente puede hacer bailar algunas posiciones en la tabla clasificatoria

Falta un partido de fase regular en la Liga ACB, pero ello no cambiará que a día de hoy tengamos claro qué ocho equipos pelearán por el título en el playoff, ni qué otros dos han terminado perdiendo la categoría, lo cual les lleva a encarar el curso 2026-27 como conjunto de Primera FEB, categoría que en caso alguno se puede definir como sencilla.

Empezando por arriba, ya sabíamos que el Real Madrid era líder y que otros seis equipos tenían el puesto asegurado: Baskonia, UCAM Murcia, Valencia Basket, Barça, Joventut y La Laguna Tenerife. Sin embargo, la última plaza aún bailaba, ya que dependía de los resultados de Unicaja Málaga y Surne Bilbao Basket. Pues bien, son los vascos los que han conseguido ese último billete.

En dos partidos muy igualados, y jugados al unísono, los de Vizcaya han ganado 82-87 a La Laguna Tenerife, mientras que los de la Costa del Sol no han podido con Baskonia para terminar cayendo en el Buesa Arena por un ajustado 92-89. Sí, la derrota pone el punto y final a la campaña de los chicos de Ibon Navarro, que hacía semanas que anunciaban a base de malos resultados que se podía dar esta debacle.

Lo cierto es que aunque Unicaja se jugaba mucho, no menos importante era el partido para Baskonia, ya que una victoria les permitía certificar la segunda plaza de la fase regular de la Liga Endesa, borrando de su lado del cuadro al Real Madrid.

El Casademont Zaragoza se salva en el último instante

Si por la parte alta de la tabla ha habido emoción, qué decir de la lucha por la salvación. Uno de los implicados, el Dreamland Gran Canaria, ponía su futuro en manos del Casademont Zaragoza, ya que directamente ni ha podido pelear por la victoria ante el Valencia Basket para terminar cayendo por 105-81.

La derrota de los canarios salvaba automáticamente al MoraBanc Andorra y abría la puerta a los maños, que seguirían en ACB si vencían en cancha del Río Breogán. Pese a ir casi siempre por detrás en el marcador, un triple a tres segundos del final ha llevado el júbilo a la capital de Aragón, que seguirá en la élite del baloncesto nacional.

Resultados de la jornada 34 de la Liga ACB

BAXI Manresa 94-87 Real Madrid

Recoletas Salud San Pablo Burgos 110-105 Coviran Granada

Bàsquet Girona 82-77 Asisa Joventut

Kosner Baskonia 92-89 Unicaja

La Laguna Tenerife 82-87 Surne Bilbao

Río Breogán 94-95 Casademont Zaragoza

UCAM Murcia 116-95 Hiopos Lleida

Valencia Basket 105-81 Dreamland Gran Canaria

MoraBanc Andorra 95-100 Barça

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 34

1. Real Madrid 26 - 8 (+254)

2. Kosner Baskonia 25 - 9 (+227)

3. UCAM Murcia 25 - 9 (+237)

4. Valencia Basket 24 - 9 (+364)

5. Barça 24 - 9 (+256)

6. Asisa Joventut 22 - 12 (+140)

7. Surne Bilbao 19 - 15 (-40)

8. La Laguna Tenerife 18 - 16 (+100)

9. Unicaja 17 - 17 (+22)

10. BAXI Manresa 16 - 18 (-148)

11. Río Breogán 15 - 19 (-77)

12. Bàsquet Girona 14 - 20 (-111)

13. Recoletas Salud San Pablo Burgos 12 - 22 (-103)

14. Hiopos Lleida 12 - 22 (-241)

15. Casademont Zaragoza 10 - 24 (-214)

16. MoraBanc Andorra 10 - 24 (-193)

17. Dreamland Gran Canaria 10 - 24 (-168)

18. Covirán Granada 6 - 28 (-305)