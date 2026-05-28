Liga ACB | Horario y dónde ver por TV la jornada 34 de la Liga Endesa de baloncesto

Unicaja necesita una carambola para ser equipo de playoff, mientras que por abajo se jugarán la última plaza de descenso Casademont Zaragoza, MoraBanc Andorra y Dreamland Gran Canaria

Ya está aquí la última jornada de la Liga ACB 2025-26. Tras meses de pelea, la fecha número 34 decidirá el segundo equipo descendido y un puesto de playoff entre Unicaja Málaga y Bilbao Basket, toda vez que el Real Madrid ya es seguro primer clasificado, mientras que el Covirán Granada hace tiempo que certificó su pérdida de categoría.

Empezando en la recta final por el descenso, el que peor lo tiene es el Casademont Zaragoza, ya que no solo debe ganar su compromiso ante el Río Breogán, sino esperar derrotas de MoraBanc Andorra y Dreamland Gran Canaria. Dicho de otro modo: si estos dos últimos ganan sus partidos, los maños caerán a Primera FEB.

¿Y qué pasa con Unicaja? Pues algo parecido. Los de la Costa del Sol hace tiempo que perdieron el rumbo y ahora se ven en la fecha decisiva con el agua al cuello, ya que deben vencer en cancha de Baskonia y esperar un tropiezo del Bilbao Basket para colarse en la pelea por el título.

Dónde ver por TV la Liga ACB en la temporada 2025-26

La gran novedad de la Liga ACB 2025-2026 ha llegado con el cambio de canal de retransmisión. La Liga Endesa ha dejado Movistar y desde esta temporada se retransmite por DAZN. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas.

Eso no sólo ha provocado un cambio de canal, sino también de horarios, habitualmente con los cuatro partidos del sábado -en este caso cinco- en horarios escalonados (18:00, 19:00, 20:00 y 21:00) y con un partido en abierto por DAZN. Hay también un partido en abierto por TV3, habitualmente domingo a las 12:00 horas; sin embargo, en esta ocasión la jornada se desarrolla íntegramente el viernes 29 de mayo, siendo retransmitido el choque que disputen Basquet Girona y Joventut a las 20:30 horas.

Horario y dónde ver por TV la jornada 34 de la Liga Endesa

Viernes 29 de mayo de 2026

BAXI Manresa - Real Madrid. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

San Pablo Burgos - Covirán Granada. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Baskonia - Unicaja Málaga. El partido se puede ver a las 12:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Basquet Girona - Joventut. El partido se puede ver a las 12:00 horas por el canal Dazn, Movistar, Orange y TV3.

La Laguna Tenerife - Bilbao Basket. El partido se puede ver a las 12:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

MoraBanc Andorra - Barça. El partido se puede ver a las 12:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Río Breogán - Casademont Zaragoza. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

UCAM Murcia - Hiopos Lleida. El partido se puede ver a las 21:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Valencia Basket - Dreamland Gran Canaria. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.