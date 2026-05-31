Ibon Navarro se marcha del Unicaja con un firme pretendiente y vía libre para el Barça

El entrenador vasco abandona el conjunto de la Costa del Sol tras una espectacular trayectoria que incluye la conquista de dos Champions de la FIBA, así como dos Copas del Rey, marcando una de las mejores épocas de la historia de los andaluces

Llega el fin de una era gloriosa en Unicaja de Málaga. Desde que arribase al Martín Carpena en febrero de 2022, Ibon Navarro ha convertido al equipo de la Costa del Sol en una máquina de conquistar títulos –tantos como siete– para marcar unos años de auténtico brillo para un club que ahora le despide una vez que el técnico ha comunicado su marcha al mismo; informa Diario Sur.

La decisión del entrenador vasco no sorprende absolutamente a nadie. Lejos de los grandes resultados cosechados en campañas pasadas, la presente se ha terminado por convertir en un auténtico calvario, sobre todo en relación a una Liga ACB en la que ni siquiera han conseguido entrar en playoff. No es la mejor carta de presentación de cara a su futuro, pero ello no evita que el Barça le tenga entre sus opciones para sustituir a Xavi Pascual, ni que otra escuadra de la Euroliga como es el Estrella Roja también le tenga en su agenda, según señalan desde Serbia.

Los siete títulos de Ibon Navarro con el Unicaja

El preparador vitoriano hace las maletas tras dejar un sello ganador en Málaga. Entre 2023 y 2025 sumó hasta siete títulos con el conjunto cajista, dividiéndose exactamente en dos Copas del Rey (2023 y 2025), dos Basketball Champions League (2024 y 2025), dos Copas Intercontinentales de la FIBA (2024 y 2025), y una Supercopa (2024).

Esa espectacular dinámica contrasta con un duro presente que no solo va a llevar a cambios en el banquillo, ya que se habla de hasta nueve posibles bajas en la plantilla. Tiene lógica. El equipo estaba acostumbrado a vivir en la élite nacional y se ha caído en los últimos meses. ¿Más claro? Solo ha ganado 3 de sus últimos 12 compromisos en la Liga Endesa.

El próximo paso del técnico vasco

Esa es ahora a la gran incógnita. A la vez que el Unicaja busca nuevo inquilino para su banquillo, Ibon Navarro debe deshojar la margarita de las ofertas que le lleguen. Hace algunas semanas el Barcelona salió al paso de los rumores sobre su contratación asegurando que no había nada y que estaban centrados en la continuidad de Xavi Pascual. Dado que es oficial que el de Gavà no continuará, quizás ahora si se lancen a por el vitoriano.

Lo que está claro es que el caché de Navarro ha subido desde que se convirtiese en jefe del vestuario del Unicaja; tanto es así que su próximo paso parece estar en la Euroliga. Hace meses fue el Bayer Múnich el que habría ofertado para contratarle y ahora es el Estrella Roja el que va tras sus pasos. No parece que le vayan a faltar opciones, y lo merece,