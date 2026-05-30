El Caja 87 pone la guinda del ascenso a una fantástica temporada

Pese al apagón ofensivo de la segunda mitad, el conjunto hispalense hace buena la renta de la ida en cancha del Sant Antoni para ser desde ya equipo de Primera FEB

¡El Caja 87 ya es equipo de Primera FEB! Con sufrimiento, pero siempre creyendo que era posible, los chicos de Adrià Alonso han superado un verdadero calvario en la recta final en cancha del Sant Antonio para poner el broche del ascenso a la campaña, una ya histórica para un club con tan solo dos años de vida y que está decidido a devolver el baloncesto de élite a Sevilla.

Se ha pasado mal, pero así sabe hasta mejor. Ya en la previo el técnico de los hispalenses avisaba que viajaban a tierras ibicencas como su si aún faltase medio partido y que no estaba nada dicho pese a la renta de 19 puntos lograda en San Pablo. El encuentro de este sábado 30 de mayo ya histórico para los cajistas le ha dado la razón, pero por suerte no del todo.

Si durante el primer tiempo el Caja 87 ha controlado bien todo lo que ocurría sobre el parqué para irse a vestuarios solo cinco puntos abajo (40-35), tras el descanso oficial todo ha cambiado hasta el punto de que el tercer periodo ha sido un auténtico desastre que se ha terminado midiendo por un parcial de 15-5 en contra, aderezado con hasta siete pérdidas de balón. Más claro: restaban 10 minutos de juego y la renta a favor de los sevillanos en el global era de tan solo cuatro tantos.

El Caja 87 y la hora de la supervivencia

Ya casi sin margen para tomarse la recta final con cierta calma, el último cuarto se convirtió por momentos en un intercambio de errores causados por los nervios, pero por suerte, en ese escenario los de Adrià Alonso supieron manejarse.

A 15 segundos del final la diferencia estaba exactamente en los 17 puntos. No había margen para el error, y como tal lo entendió un Josep Franch que clavó sus dos tiros libres. Sin embargo, ni por esas se acabó el sufrimiento. A 3.5 segundos, y estando de nuevo la distancia en 17 tantos, era Cecilia quien iba a la línea, pero en esta ocasión para errar ambos. Por suerte, el rebote fue para Clarke y en el siguiente paso por la personal Cabral no perdonó. 71-56 y vuelta a Sevilla como equipo de Primera FEB.

Ficha técnica

Class Bàsquet Sant Antoni 71 – Gantt, Blat, Johnson, Tvrdic, Rodríguez, De la Rúa, Gómez, Stoilov, Paz, Zizic, Solarin, Ruiz.

Insolac Caja87 – 56 Cecilia, Clarke, Soumbey-Alley, Jankovic, Bueriberi, Santos, Moody, Djedovic, Dibba, Latorre, Franch.

Incidencias – Partido disputado en el pabellón Siroko Sa Pedrera de Sant Antoni de Pontmany (Ibiza) con lleno de aforo y el arbitraje de Lázaro Rodríguez (comité catalán) y Cervantes Fernández (comité valenciano).