El paso final hacia el ascenso del Caja87 empieza en San Pablo

La entidad hispalense disputa este sábado 23 de mayo (20:00 horas) la ida de la batalla definitiva por el ascenso a Primera FEB contra el Sant Antoni

Llega la hora de la verdad, la que separa el mayor de los júbilos del lógico desencanto del que acaricia su mayor desea para que se le escape entre las manos. Justo ese es el escenario que enfrenta en la final por el ascenso a Primera FEB en Caja87, la cual comienza este sábado 23 de mayo (20:00 horas) recibiendo en San Pablo al Sant Antoni.

El conjunto sevillano llega a este encuentro de ida con la moral por las nubes tras remontar en el partido de vuelta de la anterior eliminatoria frente al Spanish Basketball Academy, y no de cualquier manera, ya que se sufrió hasta el último instante para terminar cantando victoria por un pequeño margen de cuatro puntos.

Justo esa necesidad de llegar hasta el límite para vencer es lo que más destaca el entrenador de los verdirrojos, Adrià Alonso, del aprendizaje ante los madrileños y su posible aplicación en la final por el ascenso. "Fue un chute de energía increíble el hecho, evidentemente, de pasar la eliminatoria pero también el cómo lo conseguimos, con ese puntito de sufrimiento al final. Creo que eso también mentalmente nos ha dado un plus para afrontar la semana", expresa el técnico en rueda de prensa.

Preparados para una eliminatoria larga

Si bien el ideal es lograr una gran renta en casa para llegar al partido de vuelta con cierto margen, en el Caja87 están preparados para tener que sufrir los 80 y, por supuesto, para llegar al partido en tierras ibicencas con todo abierto.

"Tenemos ilusión, pero también esa responsabilidad de tener ahí el objetivo que queremos todos, ya que por fin pues estamos a 80 minutos de de poderlo materializar. También estamos muy concienciados de que va a ser una eliminatoria larga y compleja ante un muy buen equipo", señala Alonso.

El Sant Antoni y su tercera tentativa

Siendo considerado uno de los gallitos de la categoría, el Sant Antoni es todo un experto en estas lides, ya que con este son ya tres cursos consecutivos en los que llega a la final por el ascenso. En la primera de ellas, en 2024, perdió la eliminatoria ante el Morón por solo dos puntos. Ya en 2025, no pudo con el Melilla pese a estar cerca de remontar en el encuentro de vuelta.

Respecto a las piezas más peligrosas del conjunto de Ibiza, tenemos a Johnson y Stoilov destacando en la faceta ofensiva, ya que ambos se mueven en unos 12 puntos por noche. Stoilov además es el cuarto máximo reboteador de la categoría con una media de 7,8 por noche. Si el Caja87 controla a ambos tendrá mucho ganado.