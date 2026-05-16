El Caja87 tira de épica y se mete en la final por el ascenso

El conjunto hispalense levanta la desventaja que traía de Madrid con unos últimos minutos de infarto para colarse en la siguiente ronda y ver ya al alcance de la mano ser equipo de Primera FEB

"Estamos convencidos de remontar". Esa frase dicha en la previa por el entrenador del Caja87, Adrià Alonso, ha sido el fiel reflejo de lo ofrecido por los hispalenses en el partido de vuelta del playoff de ascenso a Primera FEB, uno en el que el conjunto verdirrojo ha demostrado desde primera hora que quería (y podía) para terminar ganando por 81 - 68 al Spanish Basketball Academy y rozar ya el objetivo de subir de categoría, el cual llegará en caso de superar a su próximo rival, el San Antoni.

Lo cierto es que el partido ha sido todo lo contrario al de ida. Si en el sur de Madrid el primer cuarto fue excelente y después fue perdiendo fuelle, en esta ocasión los sevillanos ganaban por solo tres puntos tras 10 minutos, pero en los siguientes pasaron por encima de su rival para marcarse un tremendo parcial de 25-6 para irse a vestuarios ganando por 22 tantos; es decir, teniendo ya en su mano pasar a la siguiente ronda hacia Primera FEB.

Como era previsible, tras el paso por vestuarios los madrileños mejoraron. Lejos de la sequía del segundo cuarto, los chicos de Andrés Miso sumaron hasta 21 para quedarse 18 abajo. Fue una reacción que tuvo su breve continuidad al inicio del último cuarto para colocarse a 15, pero que parecía que no pasaría de anécdota, sobre todo tras ver a Walter Junior y Ezekiel Alley enlazando varias canastas para poner 19 arriba al Caja a seis minutos del final (69-50).

Nadie dijo que el Caja87 lo fuese a tener fácil

Así es. Si bien el equipo conoce su potencial y llegaba a este partido consciente de sus posibilidades, el propio Adrià Alonso avisó de que podía ser un encuentro de idas y venidas. Pues justo mucho de eso hubo en un último periodo en el que los visitantes llegaron a poner el 76-65, dejando así únicamente un +2 en el general de la eliminatoria a falta de 1:36 minutos para el final.

No mentiremos, la lluvia de triples del Spanish Basketball Academy hacía temerse lo peor, pero en esas apareció Cecilia para dar un paso al frente cuando el balón más quemaba y frenar el ímpetu rival justo a tiempo para llevarse la ronda por un global de +4 y citarse en semifinales con el San Antoni. Si el Caja87 les gana, será equipo de Primera FEB. No hacen falta más cuentas.