Victor Wembanyama echa el cierre y Cade Cunningham se regala otra vida

La franquicia de Texas completa el trabajo contra los Minnesota Timberwolves y se cita con los vigentes campeones, los Oklahoma City Thunder, en las finales de la Conferencia Oeste

Noche de palizas en los playoffs de la NBA; eso sí, no con la misma consecuencia, ya que mientras los San Antonio Spurs han cerrado su serie ante los Minnesota Timberwolves para plantarse en las finales de la Conferencia Oeste, los Cleveland Cavaliers han perdido en casa frente a los Detroit Pistons para verse abocados a un séptimo partido en Michigan.

Empezando por los Spurs, lo cierto es que estos han cumplido con los pronósticos. Pese a que Minnesota ha peleado hasta el límite de sus posibilidades, la diferencia entre ambos equipos es mucha y se ha notado en el Game 6, el cual ha concluido con un claro 109-139 a favor de Victor Wembanyama y compañía.

El astro francés ha cerrado la noche con 19 puntos, 6 rebotes y 3 tapones, números discretos que sin embargo no hablan mal de él, sino muy bien de quienes le acompañan en pista. Así, tenemos que Stephon Castle ha sido el mejor de los de Texas con 32 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias, pero es que además De'Aaron Fox ha aportado 21 tantos y el novato Dylan Harper ha sumado otros 15 desde el banquillo.

San Antonio no solo juega bien, sino que tiene recursos para destrozar a cualquier contrincante, incluidos unos Oklahoma City Thunder (vigente campeón) con los que ahora se verán las caras en las finales del Oeste. Por cierto, en temporada regular los de Mitch Johnson golpearon con un duro 4-1 a OKC.

Cade Cunningham se niega a irse

Estos Detroit Pistons son muy duros. Si en primera ronda salvaron un match ball en cancha de los Orlando Magic, ahora han hecho el más difícil todavía al repetir hazaña en Ohio, donde han batido a los Cleveland Cavaliers por 94-115 para forzar un Game 7 que ahora sí, disputarán ante sus aficionados.

El partido tuvo dos partes bien diferenciadas. En la primera todo estaba igualado; tanto es así que se llegó al descanso con solo tres puntos de ventaja para los Detroit Pistons; sin embargo, fueron estos mismos los que dieron el golpe tras pasar por vestuarios para entrar al último cuarto ganando por hasta 14 puntos. Se esperaba una reacción de James Harden y compañía, pero esta nunca llegó y los de Michigan ganaron sin mayor problemas.

En cuanto a las actuaciones individuales, Cunningham se fue hasta los 21 puntos y Jalen Duren firmó un doble-doble de 15 puntos y 11 rebotes. ¿Y por los Cavs? 24 puntos de un desacertado Donovan Mitchell (6 de 20 en tiros de campo) y 18 de Harden, aunque con hasta 8 pérdidas.