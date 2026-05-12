Fallece Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies

La franquicia de Tennessee ha anunciado la muerte de su jugador, quien llevaba tiempo sin jugar por culpa de las lesiones y contaba en estos momentos con 29 años

Momento muy duro en la NBA. Los Memphis Grizzlies han anunciado este martes 12 de mayo el fallecimiento de Brandon Clarke, jugador de 29 años que formaba parte de esta franquicia de la competición estadounidense, si bien no revelaron los motivos.

"Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis no será olvidado. Expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia y seres queridos durante este difícil momento", agregaron.

La organización no aportó más detalles sobre el fallecimiento del alero, de 29 años, y que en su primer año en la liga fue elegido en el mejor quinteto de novatos.

Adam Silver dedica a unas palabras a Brandon Clarke

El comisionado de la NBA, Adam Silver, también se ha pronunciado sobre este trágico hecho, el cual supone el adiós de un joven jugador que vio frenada su carrera desde hace tiempo por culpa de las lesiones.

"Estamos devastados por la noticia del fallecimiento de Brandon Clarke. Brandon fue una luz brillante en nuestra liga, conocido por su increíble atletismo, su espíritu competitivo y su carácter genuino. Su pérdida deja un vacío profundo en la familia de la NBA. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos y a toda la organización de los Memphis Grizzlies en este momento de inmenso dolor", dijo en otro comunicado el comisionado de la liga, Adam Silver.

La trayectoria de Brandon Clarke

Seleccionado con la 21ª elección del draft en 2019 por los Grizzlies, Clarke pasó toda su carrera en Memphis, con promedios de 10,2 puntos y 5,5 rebotes en 309 partidos. Aunque solo partió como titular en 50 de ellos, destacó como un jugador importante por su aportación desde el banquillo.

En la última temporada regular, en la que los Grizzlies acabaron con el sexto peor balance de la liga, Clarke apenas disputó dos partidos por una grave lesión en la pantorrilla que sufrió en diciembre. Además, el pasado abril fue arrestado en Arkansas bajo cargos de posesión y tráfico de sustancias controladas.