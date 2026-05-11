Giannis Antetokounmpo se mantiene firme y deja una única salida a los Bucks

El jugador griego es pretendido por numerosos equipos de cara a la próxima temporada, entre los que se encuentran tres colosos de la NBA como New York Knicks, Los Angeles Lakers y Golden State Warriors

El traspaso de Giannis Antetokounmpo se está calentando por momentos. Si bien las miradas están puestas en el desarrollo de los playoffs de la NBA, que aún van por segunda ronda, no es menos cierto que el anuncio de los Milwaukee Bucks de que el futuro del griego estará resuelto antes de la noche del draft ha hecho que más de uno levante la orejas. No es para menos, ya que hablamos del próximo equipo de un dos veces MVP.

En ese contexto, es Shams Charania de ESPN quien asegura que la franquicia de Wisconsin ya está de nuevo abierta a escuchar ofertas, algo que no sorprende, puesto que The Greek Freak no ha variado ni un ápice la hoja de ruta marcada por sí mismo, esa que señala que lo mejor es que cada uno continúe por su lado.

Aunque la franquicia de Wisconsin no pierde la esperanza de cara a convencer a su estrella de seguir con ellos, lo cierto es que a estas alturas el griego se mantiene firme dejándoles así una única salida: traspasarle.

Esa es la cruda realidad que enfrentan en Milwaukee, una que no les sorprende lo más mínimo y para la que están mentalmente preparados; tanto es así que el copropietario Jimmy Haslam fue quien aseguró hace escasos días que se llegaría a una resolución antes del Draft, que se celebrará el 23 y 24 de junio.

"En algún momento de las próximas seis o siete semanas decidiremos si Giannis firma un contrato máximo y se queda con nosotros o si juega en otro equipo", recalcando que la idea es contar con activos para moverse en la propia noche del draft, lo que les deja poco margen de acción.

Taylor Jenkins, recién llegado y avisado

Los Bucks quieren dar forma a un nuevo proyecto para el que obviamente les gustaría contar con Antetokounmpo, pero entendiendo a su vez que si han de seguir caminando sin él no se acaba el mundo. Como tal se lo han transmitido al nuevo entrenador, un Taylor Jenkins que arriba en sustitución de Doc Rivers y que formará parte de cualquier decisión que se tome en las próximas fechas.

"Jon Horst (general manager), Taylor, Wes Edens (copropietario) y yo tomaremos esa decisión, y somos conscientes de su trascendencia. Estamos preparados para dar los pasos necesarios de cara al futuro", sentencia.

El último as en la manga de los Bucks

Aunque son conscientes de que lo tienen casi todo en contra, Milwaukee mantiene abierta la posibilidad de realizar un traspaso importante para convencer a Antetokounmpo de que se quede, lo que permitirá a Horst trabajar en dos frentes. Para acometer ese movimiento a la desesperada contarán con hasta tres selecciones de primera ronda y los contratos transferibles de Bobby Portis y Kyle Kuzma para ofrecer en traspasos durante el periodo entre temporadas.

Pese al empeño, a estas alturas parece imposible que Giannis cambie de opinión, más si se mantiene el interés de equipo que ya intentaron contratarle el pasado mes de febrero: Minnesota Timberwolves, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, New York Knicks, Golden State Warriors y Los Angeles Lakers. Por cierto, al estar entrando en su último año de contrato puede firmar una extensión de contrato de cuatro años y 275 millones de dólares el 1 de octubre si no es traspasado, o seis meses después de ser traspasado a un nuevo equipo.