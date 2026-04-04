Giannis Antetokounmpo y los Bucks, bajo investigación

La prolongada baja del dos veces MVP y de la NBA sin una justificación clara ha hecho que la Liga entre de lleno para esclarecer el asunto

Tenemos nuevo lío en la NBA. Por si con el escándalo de Kawhi Leonard, la polémica de los 65 partidos y la cuenta atrás para los playoffs no hubiese suficiente, ahora resulta que la Liga está investigando tanto a Giannis Antetokounmpo como a los Milwaukee Bucks; informa Shams Charania de ESPN.

El motivo de tal movimiento por parte de la competición estadounidense es el hecho de que el jugador griego no ha jugado desde el 15 de marzo, estando en entredicho que en el presente esté lesionado. Y no, no lo decimos nosotros, sino él mismo.

Según desvela el citado periodista, la NBA ha preguntado a los implicados –jugador y equipo– y se ha encontrado con que las versiones de ambos son plenamente contradictorias. Así, tenemos que por un lado Giannis ha comunicado a los Bucks y a la NBA que quiere jugar, pero el equipo no le da el alta médica; mientras que por otro Milwaukee ha señalado a la competición que no cree que Antetokounmpo esté listo para volver a la acción, ni que realmente quiera jugar…

Giannis Antetokounmpo toma la palabra

Sorprenden las declaraciones de ambos, pero no los hechos. El propio Shams Charania expresó de manera tajante hace semanas –poco después de que el dos veces MVP de la Liga sufriese una hiperextensión en la rodilla–, que los de Wisconsin querían que su jugador no participase más esta campaña, pero que este se había negado en rotundo. ¿Qué ha hecho Giannis? Decir públicamente antes de enfrentarse a los Celtics que está para jugar.

"Estoy disponible para jugar, pero no estoy en el partido. Estoy disponible para jugar hoy. Ahora mismo. En este momento estoy disponible. Que alguien venga y me diga que no juegue o que no compita es como una bofetada, así que no sé cómo evolucionará la relación a partir de ahora", subraya.

El Sindicato de Jugadores se posiciona contra los Bucks

Lo cierto es que todas las miradas están puestas sobre los Milwaukee Bucks. Es probable que todo se resuelva con una multa económica, pero ello no evita que desde el propio Sindicado de Jugadores hayan dejado claro su parecer, siendo duros hace semanas con el comportamiento de la organización de Wisconsin, poniendo en relieve que podían estar dejándose perder y que de paso dañaban la integridad de la competición. Por cierto, al equipo le restan cinco encuentros de regular season... ¿Volveremos a ver a The Greek Freak sobre el parqué?