Giannis Antetokounmpo, al borde de la despedida

El jugador griego está cerca de completar una de las temporadas más grises de su carrera, justo cuando su futuro pende de un hilo

Hace tiempo que no vemos sonreír a Giannis Antetokounmpo. El que fuese campeón de la NBA en 2021 vive en un continuo bucle de sinsabores que han convertido su día a día en la mejor liga de baloncesto del mundo en el peor compañero posible, uno que se ciñe sobre él acercándole a una despedida que no solo entiende de colores, sino de marcas tangibles. Lo explicamos.

A día de hoy, ya es seguro que el astro griego no podrá optar a ningún premio, ya que no puede llegar al mínimo de 65 partidos en regular season, pero eso suena irrisorio cuando está cada vez más cerca de no poder jugar más en lo que resta de campaña –será evaluado en unos 10 días–. Tal situación puede llevarle a cerrar su etapa como jugador de la franquicia de Wisconsin de la peor manera posible, estando lesionado.

Si bien es pronto para tener claro si los Bucks le traspasarán (o no) en verano, la realidad es que el contexto está trabajando duro para que así suceda, ya que la premisa fundamental de Giannis para seguir en el equipo –poder competir por el anillo– no es que no se esté dando, sino que ha saltado por los aires para hacerle rememorar un doloroso momento que no vivía desde hace una década.

Giannis no ha faltado a playoffs desde el curso 2016-17

Llegando a Milwaukee como número 14 del draft de 2013, The Greek Freak dio sus primeros pasos en un conjunto en reconstrucción; sin embargo, pronto se vio que su papel de súper estrella iba a catapultar a los de Wisconsin a otra dimensión, una en la que convirtió al equipo en uno de playoffs allá por el curso 2016-17 para no perder tal condición hasta el presente. Más claro: lleva nueve campañas consecutivas disputando la postemporada.

Sin duda se trata de una gran marca dentro de una competición tan cambiante, una de la que también le tocará despedirse en breve, ya que a falta de disputar 14 partidos, los Bucks están 6,5 por detrás de Charlotte Hornets, por lo que solo un milagro les llevaría a entrar en el play-in y, posteriormente, poder acceder a las eliminatorias por el título.

¿Un final anunciado?

Cuando Milwaukee fue campeón en el año 2021 no pocos se aventuraron a comentar que podría ser el inicio de una dinastía; sin embargo, desde entonces no han superado la segunda ronda de una postemporada. Tal dato, y el hecho de que no se haya acertado en los despachos con los cambios acometidos en la plantilla, han llevado a un presente que tiene a Antetokounmpo en el disparadero. Intentarán convencerle, querrán renovarle, pero no siempre se cumplen los deseos.