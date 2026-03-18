Donovan Mitchell mantiene el pulso con Jalen Brunson y pone en jaque a Giannis Antetokounmpo

La estrella de los Cavaliers triunfa en Milwaukee para seguir al acecho de los Knicks y dejar al gigante griego al borde de la 'eliminación'

Con la situación de cada equipo prácticamente definida, ahora estamos en momento de dilucidar los puestos en los que acabará cada uno de cara a definir el cuadro de playoffs de la NBA; y sí, en esas están inmersos tanto los Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell como los New York Knicks de Jalen Brunson, quienes vienen en pugna directa mientras Giannis Antetokounmpo se despide casi matemáticamente de unos playoffs que ha disputado de manera ininterrumpida desde hace nueve temporadas.

En esas estamos. Salvo algunos equipos como los Oklahoma City Thunder que tienen el trabajo prácticamente hecho –esta madrugada han vencido en casa de Orlando–, la mayoría vive apurando las últimas semanas para clasificar lo más arriba posible y tener un camino más cómodo en playoffs.

Dentro de esas disputas, una de las más emocionantes es la que manejan en la Conferencia Este los Cavaliers y los Knicks. Pese a que los de la Gran Manzana están en un gran momento, los de Ohio no tienen pensado bajar el ritmo, tal y como han demostrado ganando en Milwaukee con 19 puntos y 8 rebotes de Donovan Mitchell.

La estrella de los Cavs está convencida de que pueden ir a por el anillo y lo está demostrando manteniendo el pulso son Brunson y sus Knicks, que esta noche se han deshecho de los Indiana Pacers por un aplastante 136-110, si bien el base ha sido finalmente baja para el partido.

Giannis Antetokounmpo y un panorama casi desconocido

Arribando a la NBA en el año 2013, el dos veces MVP se encuentra ante una situación casi nueva para él. Anoche no pudo jugar por problemas físicos, lo cual ayudó al triunfo de Cleveland y a que Donovan Mitchell prácticamente le 'mandase a casa' por primera vez en 10 años. ¿Por qué? Pues porque la eliminación de los Bucks de la pelea por ser equipo de postemporada es prácticamente un hecho.

Con 14 partidos por disputar, los de Wisconsin 6.5 de Charlotte Hornets, quienes marcan la frontera con el play-in. Necesitarían un milagro, más aún teniendo en cuenta que Giannis Antetokounmpo se perderá al menos una semana más de competición. Por cierto, había estado de manera ininterrumpida en playoffs desde la campaña 2016-17.

Resultados de la noche en la NBA

Charlotte Hornets 136 - 106 Miami Heat

Orlando Magic 108 - 113 Oklahoma City Thunder

Washington Wizards 117 - 130 Detroit Pistons

New York Knicks 136 - 110 Indiana Pacers

Milwaukee Bucks 116 - 123 Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves 116 - 104 Phoenix Suns

Denver Nuggets 124 - 96 Philadelphia 76ers

Sacramento Kings 104 - 132 San Antonio Spurs